Más de 250 incidencias atendidas en la provincia de Granada por el temporal

Temporal en la costa de Granada. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presidido a primera hora de este jueves la reunión del Comité de Coordinación de Emergencias convocada para evaluar el impacto del temporal en la provincia, donde continúan afectadas dos carreteras provinciales y se han atendido más de 250 incidencias en total, la mayoría por caída de árboles y desprendimientos.

Rodríguez ha subrayado la necesidad de mantener la cautela y la prevención ante la persistencia de las condiciones adversas y ha señalado que "la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de las personas y actuar con la máxima coordinación en todos los puntos donde sea necesario".

Desde Emergencias de la Diputación, se ha informado de que ya se está procediendo a la cuantificación de los daños ocasionados por el temporal, al tiempo que se mantiene un seguimiento permanente de la situación.

En este sentido, el presidente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la prudencia, ya que durante la jornada de hoy se mantienen activas alertas meteorológicas.

CARRETERAS AFECTADAS

Los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche para restablecer la normalidad en la red viaria provincial. En total se han atendido más de 80 incidencias en carreteras.

A esta hora, permanece anegada la carretera GR-3401, en el tramo comprendido entre Fuente Vaqueros y Valderrubio, como consecuencia de la crecida del río, si bien se está actuando sobre el terreno y se espera que el tráfico pueda quedar restablecido a lo largo de la mañana.

Asimismo, se registra una incidencia puntual en la GR-3209, a su paso por Ogíjares, debido al desbordamiento de una acequia.

Por su parte, los servicios de emergencia de la provincia de Granada gestionaron durante la jornada del miércoles un total de 147 actuaciones como consecuencia del temporal, centradas mayoritariamente en daños materiales y estructurales.

Las intervenciones más frecuentes estuvieron relacionadas con la caída de árboles, derrumbamientos y caídas de elementos, así como desprendimientos de muros y fachadas, además de actuaciones por inundaciones puntuales, afecciones en el suministro eléctrico y rescates, estos últimos en un porcentaje reducido.

El presidente de la Diputación ha querido agradecer el trabajo que están desarrollando todos los efectivos para paliar los efectos del temporal y devolver la normalidad a la provincia.