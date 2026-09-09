Más de 25.000 mujeres donan su leche materna para desarrollar un test que anticipe el riesgo de cáncer de mama

Autoridades en la presentación de los datos del proyecto Hera. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) han informado este miércoles de que más de 25.000 mujeres de toda España han participado ya, donando su leche materna, en el proyecto Hera, un estudio que busca desarrollar un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha agradecido al oncólogo e investigador principal del proyecto, Juan de la Haba, que él y su equipo estén haciendo que "Córdoba ocupe un lugar también en el panorama nacional e internacional en el ámbito de la investigación del cáncer de mama", a cuya segunda fase el Ayuntamiento ha aportado un total de 230.000 euros para su desarrollo.

Bellido ha recalcado que se trata de "una iniciativa de salud pública en los dos sentidos, porque es pública la iniciativa y porque se refiere al ámbito de la salud pública", lo que le hace estar "lleno de un orgullo sano de los grandes profesionales que hay en Córdoba". Además, el alcalde ha valorado la "generosidad" de las mujeres, porque se buscaban 15.000 muestras y en dos días "estaban logradas", alcanzando un total de 25.000 mujeres que de "forma altruista y generosa han querido participar en esta investigación".

Por su parte, el oncólogo e investigador principal del proyecto, Juan de la Haba, que ha señalado que el estudio ha identificado ya a diez madres participantes diagnosticadas con cáncer de mama, tres de ellas de la actual segunda fase, ha explicado que se ha encontrado "una asociación epidemiológica" entre modelos de lactancia que pudieran estar vinculados "a la aparición de cáncer de mama", en concreto aquellos que "implican una interrupción abrupta de la lactancia", pero "realmente no se sabe si hay una causalidad detrás que lo justifique", por lo que están trabajando en ello.

El investigador, además, ha apuntado como reto "seguir conectados", pues cuentan con "una red de 25.000 mujeres madres que han demostrado interés en este tema", lo que "tiene un valor social eh importantísimo". Así, "además de hacer todos los análisis y todos los estudios proteicos y biológicos con modelos animales", hay que seguir conectados con todas las mujeres que han mostrado interés en el proyecto para informarlas de los avances y para conocer "cuántas de ellas han tenido algún problema relacionado con el diagnóstico de un cáncer de mama".

En definitiva, el proyecto Hera continúa avanzando en su búsqueda por desarrollar un test sencillo y no invasivo capaz de identificar si una madre tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama posparto mediante el análisis de unas gotas de leche materna.