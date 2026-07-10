Archivo - Jura de bandera de la 131ª Promoción de acceso a la escala de Cabos y Guardias. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAEZA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

Más de 2.800 personas participan este sábado en Baeza (Jaén) en las pruebas para ingresar en la Guardia Civil, correspondientes a la 132ª Promoción de acceso a la escala de Cabos y Guardias.

Los exámenes están previstos a partir de las 7,30 horas en la academia que el Instituto Armado tiene en el citado municipio. Será una de las 20 sedes para esta primera prueba del proceso y acogerá a aspirantes con domicilio en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Albacete y Jaén.

El número de personas llamadas examinarse en la sede baezana supera los 2.800, mientras que a nivel nacional son en torno a 27.000 opositores, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

El proceso se define como un concurso-oposición. En la fase de concurso, ya hecha, se ha puntuado una serie de méritos tanto profesionales como académicos.

Estos puntos se suman a los obtenidos en la fase de oposición, que se compone de las varias pruebas: conocimientos teórico-prácticos que consta de ortografía y gramática, conocimientos generales e inglés; psicotécnica, que se compone de aptitudes intelectuales y test de personalidad, así como aptitud psicofísica, dividida en pruebas físicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

Las pruebas correspondientes a los conocimientos teórico-prácticos y la de aptitudes intelectuales son las realizadas el día anteriormente reseñado en las distintas sedes.

Posteriormente, se llevará a cabo el resto de pruebas por parte de los opositores que hayan sido seleccionados entre los de mayor puntuación en estas primeras pruebas. Una vez finalizado el proceso, está previsto que se incorporen a la academia para comenzar su formación el próximo 13 de octubre.