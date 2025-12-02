Más de 30 proyectos de I+D+i aprobados en 2025 movilizan casi 20 millones en Andalucía, según la Corporación Tecnológica

Patronato de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en el marco del congreso New Industry in Southern Europe (NISE),. - CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA (CTA)

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado este martes, de manera presencial y telemática, su Patronato en el marco del congreso New Industry in Southern Europe (NISE), organizado por la Consejería de Industria, Energía y Minas en Fibes (Sevilla). El máximo órgano de gobierno de CTA ha revisado la actividad de la Fundación en 2025, año en el que esta fundación concedió ocho millones de euros en incentivos a 39 proyectos de I+D+i empresarial, que movilizarán más de 19,49 millones de euros en innovación.

Según ha detallado la Corporación en una nota, el Patronato de CTA ha hecho un "balance muy positivo del plan estratégico 2021-2025, con todos los objetivos cumplidos", y ha afrontado con "optimismo" el arranque en enero del nuevo plan 2026-2029. El nuevo plan estratégico pretende reforzar el papel de CTA como entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación, ampliar el espectro de empresas adheridas a la fundación y crecer en Andalucía oriental con nueva sede en Granada.

Además, CTA pondrá el foco en crecer en la actividad internacional --proyectos financiados por la Comisión Europea y organismos del mercado multilateral-- y en el apoyo a las empresas para optimizar su éxito en los procesos de innovación que aborden mediante la prestación de servicios avanzados en materia de I+D+i.

La celebración del Patronato de CTA en el marco del congreso NISE 2025 ha mostrado su "profundo compromiso" con el sector industrial andaluz, al que quiere acompañar en su apuesta por la innovación.

Además, CTA también celebrará este miércoles un Foro de Innovación en la agenda oficial de NISE 2025, donde presentará el Observatorio 'Objetivo Innovación' elaborado en colaboración con la APD, mantendrá un diálogo con Cotec sobre el papel de la innovación como "palanca" de crecimiento industrial y mostrará casos de éxito de industrias innovadoras miembros de CTA como Fertinagro Biotech, Hitachi, Laboratorios Farmacéuticos Rovi y Persán.

CTA ha mantenido una "creciente actividad internacional en 2025 como socio de referencia en proyectos de innovación en colaboración". Además, la entidad ha participado en más de 65 proyectos europeos y ha colaborado con más de 500 entidades de 45 países.

En concreto, en 2025, han arrancado nuevos proyectos europeos con participación de CTA, como Irmhub, Biostars o Bioconfarm. Asimismo, CTA ha prestando en 2025 nuevos servicios avanzados de apoyo a la innovación, que han incluido desde asesoramiento en estrategia o internacionalización de la I+D+i hasta procesos de Compra Pública de Innovación (CPI), pasando por búsqueda de financiación, apoyo a startups de base tecnológica, transferencia de tecnología o elaboración de estudios e informes, entre otros.

Un total de 39 proyectos de I+D+i empresarial han sido aprobados a lo largo de 2025 por CTA, que les ha concedido un incentivo total de ocho millones de euros para movilizar una inversión privada total de más de 19,49 millones de euros en innovación en Andalucía. Los proyectos financiados por CTA en 2025 ayudarán a transferir conocimiento científico a nuevas soluciones que llegarán al mercado, ya que subcontratan a 45 grupos de investigación diferentes de las universidades, hospitales y otros centros de investigación públicos andaluces por más de 2,32 millones de euros.

Los sectores de los que se ha aprobado un mayor volumen de proyectos en 2025 han sido los de TIC, con un 25,6% del total, Aeroespacial y Procesos Productivos, con un 17,95% y Biotecnológico, también con un 17,95%. Los nuevos proyectos aprobados por CTA en 2025 desarrollan I+D+i en ámbitos muy diferentes, predominando las áreas de diferentes aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), Sostenibilidad e Industria digitalizada.

Entre las principales líneas de innovación de estos nuevos proyectos, han destacado, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías para la Industria 5.0, identificación de alteraciones en el aceite de oliva aplicando herramientas ómicas e IA, herramientas digitales para sistemas agrivoltaicos, un sistema de desalinización electrodialítica de aguas residuales.

Así como nuevos materiales de construcción basados en economía circular, un sistema de monitorización de agricultura mediante tecnología aeroespacial, la recuperación de metales críticos, un gemelo digital de infraestructuras críticas o terapias regenerativas, entre otros.