Más de 400 expertos en educación se darán cita en Granada en el VII Congreso Internacional 'Universidad y discapacidad'

Archivo - Imagen de archivo de la colocación de un código Navilens en un establecimiento de óptica para facilitar su identificación entre personas con discapacidad visual - COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE ANDALUCÍA

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 expertos en educación se darán cita en el Congreso Internacional 'Universidad y discapacidad' de la Fundación ONCE, que se celebrará los próximos 19, 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

El congreso internacional 'Universidad y discapacidad' es un encuentro de expertos en educación superior que en su séptima edición, organizada por la Fundación ONCE y la Universidad de Granada (UGR), se centrará en "construir propuestas y estrategias y en avanzar en nuevos modelos de educación inclusiva".

Así lo ha indicado la Fundación ONCE en una nota de prensa sobre este congreso cuyos impulsores son conscientes de que la educación superior tiene "un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e innovadoras y es una pieza clave para el cumplimiento de toda la agenda de desarrollo sostenible".

Así, el encuentro se plantea como un espacio de debate y reflexión para "contribuir a la transformación de los modelos universitarios actuales, mejorando las prácticas docentes e investigadoras inclusivas, superando barreras de acceso y progreso para garantizar la inclusión y la equidad".

El congreso ofrece una plataforma de intercambio de ideas en la que convergen diversos actores del ámbito académico, social y político. En esta edición, los impulsores pretenden "acercar el congreso a los más jóvenes tratando de potenciar su presencia en los debates sobre educación superior conscientes del impacto en su futuro laboral".

Durante los tres días se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, carteles, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados, promoviendo la colaboración interinstitucional y la generación de propuestas innovadoras que impulsen el cambio hacia una universidad verdaderamente inclusiva e ideas que mejoren las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.

Las comunicaciones se dividen en siete grupos de trabajo: prácticas inspiradoras de universidades inclusivas; accesibilidad y diseño universal para el aprendizaje; normativas, políticas públicas y educación inclusiva; empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades profesionales; tecnologías aplicadas a la educación inclusiva: instrumentos y experiencias; prácticas inclusivas del estudiantado con discapacidad intelectual y del neurodesarrollo, y redes y grupos de investigación que trabajan por la inclusión.

El comité científico ha seleccionado finalmente 120 comunicaciones, de las más de 220 presentadas, en las que ha valorado la innovación, buenas prácticas, modelos, experiencias novedosas e investigaciones de interés del ámbito nacional e internacional.

Se presentarán públicamente y de forma presencial en el congreso de Granada y todas ellas se recogerán en el libro de actas del VII Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, disponible en la biblioteca virtual de la Fundación ONCE.