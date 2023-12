Más de 400 jiennenses despiden 2023 en la edición "más solidaria" de la Subida al Castillo de Santa Catalina

JAÉN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, a partir de las 16,30 horas, se celebra la XXVII Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén, con la participación de más de 400 atletas. Se trata de una carrera no competitiva con salida en el Parque de la Concordia que este año, además, tiene, por primera vez, un carácter solidario ya que la organización ha destinado 50 céntimos de cada dorsal a Asdefav --'una esperanza para Celia'--, una asociación cuyo único objetivo es hallar la cura para el déficit de Factor V.

La prueba, organizada por el Club Atletismo Quiebrajano, cuenta con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Cuenta con un "duro trazado", tanto por el recorrido como por las cuestas, tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Para el concejal de Deportes, José María Álvarez, que cientos de personas despidan el año practicando su disciplina favorita es una prueba "de que el deporte de Jaén goza de muy buena salud, y así lo dicen las 45 carreras que tenemos anualmente, prácticamente una por semana".

El precio para inscribirse en esta prueba era de tres euros, si sólo se adquiría el dorsal, y de seis, si también se quería contar con la camiseta conmemorativa del evento. La carrera, abierta a personas de todas las edades, no contempla categorías ni entrega de trofeos a los ganadores y ganadoras. No faltarán, no obstante, las celebraciones con sidra y la degustación de mantecados una vez los participantes superen la meta.

El circuito de la prueba será el siguiente: Plaza de la Concordia, Paseo de la Estación, Correa Weglison, Virgen de la Capilla, Bernabé Soriano, Calle Campanas, Plaza Santa María, Carrera de Jesús, Carretera de Circunvalación, Castillo de Santa Catalina.

La actividad está incluida en el programa especial confeccionado por el Patronato Municipal de Deportes con motivo de la Navidad y los Reyes.