Más de 40.700 jóvenes andaluces nacidos en 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia

Archivo - Imagen de archivo de jóvenes viendo un espectáculo cultural. - ESPAI LAGRANJA - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha informado que más de 40.700 jóvenes andaluces nacidos en el año 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia. Por provincias, han sido 3.000 jóvenes de Almería, 6.232 de Cádiz, 3.806 de Córdoba, 4.228 de Granada, 2.188 de Huelva, 2.970 de Jaén, 7.256 de Málaga y 11.077 de Sevilla.

En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 202.000 en un mes, según una nota del Ministerio de Cultura. En concreto, se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de los jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades. En la Modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre áreas como artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros), productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) o consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

Con la Modalidad 2, se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables. Su contribución permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

En cuanto a las solicitudes, el Bono Cultural Joven 2026 lo pueden solicitar las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año hasta el 31 de octubre. Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características. De ellas, 106.305 residen en Andalucía. Por provincias, son: 9.782 en Almería, 15.546 en Cádiz, 8.883 en Córdoba, 11.238 en Granada, 6.572 en Huelva, 7.097 en Jaén, 21.240 en Málaga y 25.947 en Sevilla.

Por último, es imprescindible obtener una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para quienes no hayan cumplido todavía los 18 años) o Certificado digital.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 835 de ellos en Andalucía. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España.

En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda. En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.