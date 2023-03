Más de 500 agricultores de Córdoba se concentran en Sevilla para pedir el adelanto de la campaña de riego

SEVILLA, (EUROPA PRESS), 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 agricultores de las distintas zonas regables de Córdoba han llevado a cabo este jueves una concentración ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en Sevilla, para pedir el adelanto de desembalse de agua, ya que "la climatología y la falta de agua este año está generando un adelanto generalizado de las cosechas y la floración, lo cual hace que el aporte de agua sea necesario con anterioridad a lo previsto y, por tanto, sea preciso un adelanto de la campaña de riego".

En las organizaciones convocantes de la concentración, Asaja, UPA y COAG de Córdoba, son "conscientes de la realidad en la que se encuentran los embalses de la regulación general y, según se informó en la pasada comisión de desembalse, en la situación más desfavorable se prevén desembalsar 375 hectómetros cúbicos".

Por ello, las organizaciones agrarias han aclarado que "no se está pidiendo más agua, sino un adelanto de los desembalses", porque las distintas zonas regables de Córdoba "necesitan un riego de emergencia, pues, entre otros cultivos, los que más grave lo tienen son los hortícolas de invierno que, además, suponen un alto beneficio social y económico, con 1.500 hectáreas de ajos, 200 hectáreas de cebollas, 500 hectáreas de patata y otros, como el espárrago, sandía, melón, tomate o calabacín, que suman 900 hectáreas".

Han añadido que estas explotaciones y otros cultivos "no necesitan el agua en verano, y ahora es el momento crítico para hacerlo, pues, en caso de no poderlos regar, se perderán las cosechas y por tanto será la ruina de sus explotaciones".

Por ello, desde Asaja, UPA y COAG de Córdoba se pide a la CHG "que autorice un adelanto en los desembalses de forma urgente, para que los agricultores de estos cultivos y otros que necesitan el agua ya, y no en verano, puedan realizar estos riegos de extrema urgencia y vital importancia para estos cultivos, y con cargo a sus dotaciones".

En definitiva y según han insistido, "no se pide más agua, sino un adelanto de los desembalses para que permita salvar los cultivos y la economía" de las zonas afectadas, y "no hacerlo sería injusto, pues haría que no puedan usar sus dotaciones y afectaría gravemente al empleo de los municipios cordobeses", según han concluido las organizaciones agrarias.

COLMATACIÓN DE LODOS

Por otro lado, en la protesta se han solicitado también "medidas inmediatas para solventar la colmatación de lodos del canal de la zona regable del Genil-Cabra", ya que, según han explicado los afectados, "en la actualidad y pendiente de ejecución se encuentra el 'Proyecto de actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla', que data de 2016 y que, con un importe de adjudicación de 2.979.802 euros, presenta mucha complejidad en su ejecución, debido al sometimiento de las actuaciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental (2020)".

También, está adjudicado y pendiente de ejecución el 'Proyecto para la mejora del canal principal de la zona regable del Genil-Cabra' con el fin de aumentar la eficiencia del transporte de caudales en el término municipal de Puente Genil'. Fue adjudicado por 2.097.812 euros, pero "cuando se haga la batimetría inicial y se conozca el volumen de barro real, éste va a ser superior al contemplado en el proyecto por lo que no se podrá limpiar el canal en su totalidad", según han avisado los regantes.

Por ello, piden a la CHG diversas actuaciones con respecto al primer proyecto, tales como la agilización de todos los trámites, para que se pueda iniciar "una obra de emergencia con carácter inmediato en la captación del embalse de Cordobilla, que permita un bombeo regular y sin interrupciones esta campaña, y el inicio de los estudios necesarios para la elaboración de un proyecto de cambio de toma y así conseguir una mejor calidad y seguridad del agua bombeada".

Con respecto al segundo proyecto, solicitan "el inicio inmediato de su ejecución y de los trámites para la elaboración de un proyecto nuevo, para continuar con la limpieza en el tramo de canal que va a quedar sin limpiar con el proyecto actual, estudiándose otros sistemas alternativos de limpieza".