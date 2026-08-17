Más de 50.000 pasajeros han pasado por el Puerto de Motril (Granada) durante la Fase de Salida de la OPE 2026

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GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52.111 pasajeros y 13.205 vehículos han utilizado el Puerto de Motril (Granada) durante la Fase de Salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, desarrollada entre el 15 de junio y el 15 de agosto.

Así lo ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota informativa, en la que detalla que el Puerto de Motril ha afrontado esta fase de la OPE con conexiones marítimas con Melilla, Alhucemas y Nador, que han permitido canalizar los desplazamientos de viajeros y vehículos durante la operación.

El dispositivo se ha desarrollado en condiciones de normalidad y sin incidencias reseñables, de acuerdo con la planificación establecida en el Plan Provincial de Protección Civil y bajo la coordinación de la Subdelegación del Gobierno en Granada, en colaboración con la Autoridad Portuaria Motril.

Por destinos, la conexión Motril-Melilla ha sido la que ha registrado un mayor volumen de viajeros. Hasta el 15 de agosto había contabilizado 25.590 pasajeros y 6.382 vehículos, a través de 42 rotaciones.

La línea Motril-Alhucemas había alcanzado en esa misma fecha los 15.437 pasajeros y 3.926 vehículos, con 21 rotaciones, mientras que la conexión Motril-Nador acumulaba 11.084 pasajeros y 2.897 vehículos, a través de 15 rotaciones.

En comparación con la pasada edición, el tráfico registrado en el Puerto de Motril durante la Fase de Salida ha descendido un 13,9 % en pasajeros y un 16,7 % en vehículos. Esta evolución se produce en un contexto en el que este año no ha operado la conexión con Tánger-Med, que en 2025 contabilizó 4.358 pasajeros y 1.832 vehículos.

Por líneas, destaca el comportamiento de la conexión con Melilla, que ha registrado un incremento del 16,2% tanto en pasajeros como en vehículos respecto al año anterior.

Los niveles de ocupación de los buques que han operado durante esta Fase de Salida se han mantenido elevados y en valores similares a los registrados el pasado año, lo que refleja un alto grado de aprovechamiento de la capacidad ofertada en las distintas conexiones marítimas del Puerto de Motril.

UNA VEINTENA DE ASISTENCIAS SANITARIAS Y MÁS DE 500 SOCIALES

El dispositivo de atención socio-sanitaria habilitado durante la OPE en el Puerto de Motril ha funcionado igualmente con normalidad. Durante la Fase de Salida se han realizado 18 asistencias sanitarias y 534 atenciones sociales. Estas últimas corresponden fundamentalmente a labores de información, orientación y apoyo a los usuarios.

La Fase de Salida de la OPE se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de agosto y tiene como objetivo garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos por carretera y de los embarques de viajeros que se dirigen hacia el norte de África.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado el funcionamiento del dispositivo y ha destacado que la coordinación y planificación entre todos los organismos y servicios que participan en la Operación Paso del Estrecho han permitido atender "con seguridad y fluidez el importante movimiento de viajeros y vehículos registrado" durante estos dos meses en el Puerto de Motril.

Montilla ha agradecido especialmente el trabajo y la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del personal de Protección Civil, de la Autoridad Portuaria, de los servicios sanitarios y sociales, del voluntariado y del resto de profesionales que forman parte del dispositivo". "La coordinación entre todos ellos es fundamental para ofrecer una atención adecuada a los miles de personas que utilizan el Puerto de Motril durante la OPE", ha subrayado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente la finalización de la Operación Salida de la OPE, destacando el correcto funcionamiento y la coordinación de todos los servicios puestos a disposición del operativo por parte de la Autoridad Portuaria.

En este sentido, ha subrayado que el Puerto de Motril ha demostrado, un año más, su solvencia y capacidad para afrontar con garantías un dispositivo de esta envergadura, ofreciendo una respuesta ágil, segura y eficaz ante el importante volumen de pasajeros y vehículos que transitan durante la Operación Paso del Estrecho. García Fuentes ha agradecido el trabajo, la coordinación y la implicación de todos los profesionales y organismos que han participado en el dispositivo.

FASE DE RETORNO

Aunque la Fase de Salida concluye el 15 de agosto, la Fase de Retorno de la Operación Paso del Estrecho continúa hasta el próximo 15 de septiembre.

Esta fase, iniciada el 15 de julio, comprende los movimientos de regreso desde los puertos del norte de África. En el caso del Puerto de Motril, hasta el 15 de agosto habían llegado 18.066 pasajeros y 4.672 vehículos procedentes de Melilla, Nador y Alhucemas.

Los dispositivos destinados a los tránsitos portuarios y a los controles correspondientes se mantienen activos durante esta fase con el objetivo de garantizar la seguridad y la fluidez en la llegada de viajeros y vehículos