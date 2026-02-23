Más de 60 estudiantes de 16 centros educativos de Córdoba se citan en la fase local de la Olimpiada de Física 2026

Imagen de la inauguración de la fase local de las olimpiadas, en el aulario Averroes de Rabanales. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66 estudiantes de 16 centros educativos se han dado cita durante este lunes en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) para participar en la fase local de la XXXVII Olimpiada de Física 2026, una cita clave para el alumnado con inquietud científica y pasión por la física y una oportunidad para poner a prueba conocimientos, fomentar el pensamiento científico y acercarse a esta disciplina desde la excelencia académica.

Según informa la UCO en una nota, del total de estudiantes participantes, todos ellos de 2º de Bachillerato, 47 provienen de centros escolares de la capital, mientras que el resto pertenece a distintas de zonas de la provincia. Concretamente, los centros educativos inscritos en la prueba procedentes de la capital cordobesa son el IES Blas Infante, Zalima, IES Séneca, CES Lope de Vega, Colegio Maristas Cervantes, Colegio de Fomento El Encinar, Colegio Santa Victoria, IES Alhakén II, Colegio La Salle, IES Maimónides y Colegio Ahlzahir.

Por su parte, los centros participantes de la provincia son el IES Profesor Tierno Galván (Montalbán de Córdoba/La Rambla), IES Vicente Núñez (Aguilar de la Frontera), IES Marqués de Comares (Lucena), IES Nuevas Poblaciones (La Carlota) e IES Luis Carrillo de Sotomayor (Doña Mencía).

La prueba ha sido inaugurada por la decana de la facultad de Ciencias, María Paz Aguilar; la directora general de Acceso y Centro Intergeneracional de la UCO, Ana Belén Martínez; el director del Departamento de Física, Miguel Ángel Hernández, y el presidente del Comité Local de la Olimpiada de Física, Jorge Hidalgo, quienes han agradecido a los estudiantes y profesorado su esfuerzo en la preparación de las pruebas, así como su entusiasmo por participar en este tipo de actividades relacionadas con la Ciencia.

Las dos personas clasificadas como finalistas en la prueba local, organizada por el Departamento de Física de la UCO en colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias y el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, tendrán la oportunidad de medirse junto a estudiantes de toda España en la fase nacional de la olimpiada, que se celebrará en Zaragoza del 10 al 13 de abril.

La Universidad de Córdoba se hará cargo de los gastos de desplazamiento y, además, concederá tres becas de matrícula para el primer año entre los cinco primeros clasificados que decidan estudiar en la UCO.

Las Olimpiadas Nacionales de Física son una competición para estudiantes preuniversitarios que tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas, seleccionar a los estudiantes ganadores que representan a España en las competiciones supranacionales y estimular la enseñanza en Física, una disciplina crucial en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología y en la formación integral de los jóvenes.