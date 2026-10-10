Más de 68.000 personas visitaron la Biblioteca Provincial de Granada durante el primer semestre del año

Biblioteca provincial de Granada. - JUNTA

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 68.191 personas han visitado las instalaciones de la Biblioteca Provincial de Granada desde enero hasta junio del presente año 2026. En este primer semestre el espacio cultural ha realizado 26.764 préstamos.

Así se deduce del avance de la estadística de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía consultada por Europa Press y que sitúa al espacio cultural granadino en el tercer puesto del ránking de préstamos de las ocho bibliotecas provinciales públicas andaluzas y en el sexto en cuanto a visitas.

A 30 de junio de 2026, la Biblioteca Provincial de Granada contaba ya con 99.343 usuarios inscritos, de los que 50.722 eran hombres y 48.621, mujeres.

En cuanto a las actividades que se desarrollan en este espacio cultural ubicado en la calle Profesor Sáinz Cantero de la capital granadina, y muy próxima al campus universitario de Fuente Nueva, han sido ya 93 las que han tenido lugar. El mes de mayo, con 22, fue el más prolífico en cuanto a citas.

A lo largo del año la Biblioteca Provincial de Granada ofrece la posibilidad de participar en actos como visitas guiadas colectivas, cuentacuentos, Club de Lectura, presentación de libros y encuentro con autores, cursos y talleres, jornadas y congresos o exposiciones, entre otras.