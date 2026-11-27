Archivo - Vista de un colegio electoral en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 6,83 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto este domingo 29 de noviembre en las elecciones generales, lo que supone 163.996 más en relación a los comicios celebrados en julio de 2023, un aumento del 2,4%, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press.

En concreto, 6.833.904 andaluces, 300.520 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29N en las decimoséptimas elecciones generales para elegir a 60 diputados en el Congreso (uno menos que en las últimas generales porque Cádiz pierde un escaño en beneficio de Madrid) y a 32 senadores.

Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.606.098 (1.563.228 residentes en la comunidad y 42.870 en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.289.447 (1.218.788 y 70.659, respectivamente). En tercer lugar se coloca Cádiz, con 1.041.137 (1.007.030 y 34.107).

JAÉN, ÚNICA QUE PIERDE ELECTORES EN RELACIÓN A 2023

Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 787.255 (728.577 y 58.678); Córdoba, con 648.361 (627.827 y 20.534); Jaén, con 515.089 (500.508 y 14.581); Almería, con 537.778 (487.775 y 50.003), y Huelva, con un total de 408.739 (399.651 residentes en Andalucía y 9.088 en el extranjero).

Todas las provincias salvo Jaén ganan electores respecto a los últimos comicios generales, lideradas por Málaga (49.551) y seguida por Sevilla (41.983), Granada (25.589), Cádiz (23.124), Almería (21.711), Huelva (6.149) y Córdoba (3.053). La provincia de Jaén pierde 3.290 electores en relación a la cita con las urnas de julio de 2023.

Respecto a los andaluces residentes en el extranjero con derecho a voto, Málaga lidera el ranking regional con un total de 70.659, seguida de Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088. Las mayores colonias de electores andaluces en el exterior se concentran en Argentina (65.966), Francia (41.411) y Alemania (33.252).

CASI 14.000 ELECTORES MENOS EN EL EXTRANJERO POR LA SUSPENSIÓN DE LA LEY DE NIETOS DEL SUPREMO

El censo de electores residentes en el extranjero se ha visto reducido en 13.895 electores tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

El mayor descenso se produce en Granada, que pierde 3.878 electores, seguida de Málaga, con 3.578, y Almería, con 3.350. Por debajo se sitúan Cádiz, con 1.077; Sevilla, con 925; Córdoba, con 451; Jaén, con 445; y Huelva, con 271. La mayor caída se produce en Argentina, con 8.127, seguida de Brasil, con 1.717.

CERCA DE 3.800 COLEGIOS Y DE 10.500 MESAS ELECTORALES

Para ello los 785 municipios andaluces activarán el domingo 29 de noviembre un total de 3.760 colegios electorales, que dispondrán de 10.487 mesas integradas por tres miembros cada una, 31.461 en total.

Por provincias, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz, de 573 y 1.617, respectivamente; Córdoba, de 402 y 956; Granada, de 556 y 1.143; Huelva, de 265 y 656; Jaén, de 355 y 870; Málaga, de 597 y 1.778; y Sevilla, de 688 colegios y 2.618 mesas electorales.

Durante este 29N se desplegarán en Andalucía un total de 19.888 urnas y 8.238 cabinas en los que habrá más de 13,5 millones de sobres para introducir las papeletas de voto. Los 4.899 representantes de la Administración General del Estado desplegados contarán con 4.672 tablets para la transmisión de datos, para remitir en tiempo real las incidencias que puedan producirse durante la jornada electoral y los resultados del escrutinio.

CERCA DE 21.300 AGENTES VELARÁN POR LA SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en toda Andalucía un operativo integrado por 21.293 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, 7.353 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 11.243 de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de 2.697 agentes de la Policía Local.

El dispositivo de seguridad, activado desde las 00.00 horas de este 16 de mayo, jornada de reflexión, finalizará a las 09.00 horas del lunes día 30, una vez concluidos los recuentos provisionales y los actos de las formaciones políticas.

EL PP GANÓ EN ANDALUCÍA EN JULIO DE 2023

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que desde Andalucía se eligieron 61 escaños para el Congreso --uno más de los que se elegirán este 29N--, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos válidos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos, y Sumar, que consiguió seis escaños y casi el 12% de los sufragios.