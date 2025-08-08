Más de 700 participantes se darán cita en la 41 edición en la Subida Internacional al Pico Veleta en Granada

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes, e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado la 41 edición de la Subida Internacional al Pico Veleta, junto a la coordinadora del Programa Deportivo de Cetursa Sierra Nevada, Reyes Santa Olalla, y el organizador del evento, Enrique Carmona.

Una prueba de resistencia, organizada por el Club de Atletismo Maracena, que se celebrará el próximo 10 de agosto y que contará con más de 700 participantes. Según han indicado en una nota, es una de más duras del calendario europeo y cada año "atrae a cientos de deportistas dispuestos a desafiar los límites del esfuerzo humano en el entorno único de Sierra Nevada".

Escobedo ha destacado que "la Subida al Pico Veleta es un símbolo de esfuerzo, superación y amor por la montaña". "Desde la Diputación entendemos que eventos de esta magnitud no solo proyectan la imagen de Granada a nivel nacional e internacional, sino que también dinamizan la economía de los pueblos y fortalecen la identidad deportiva de nuestra provincia", ha apuntado.

Además, el diputado de Deportes ha subrayado que "apoyar pruebas como la Subida al Veleta significa apostar por un modelo de deporte que respeta el entorno y que ofrece experiencias únicas a los participantes". "La colaboración institucional, junto a Sierra Nevada Cetursa, ayuntamientos, federaciones y patrocinadores, es clave para garantizar el éxito de esta competición y seguir posicionando a Granada como referente del deporte de montaña en Europa", ha dicho.

Por su parte, la coordinadora del Programa Deportivo de Cetursa Sierra Nevada ha indicado que "en la estación está todo dispuesto y esperando para albergar una prueba legendaria". "Espero que los corredores disfruten al máximo y lo pasen muy bien en un entorno único como es Sierra Nevada", ha manifestado Santa Olalla.

El organizador del evento ha explicado que "es la subida más dura del mundo en ruta de asfalto". "Estamos orgullosos de haber podido llegar hasta aquí y haber organizando tantas pruebas. Es un evento muy complejo de organizar por la propia orografía que encontramos en el entorno de la alta montaña. Esperamos que sea un éxito para todos", ha señalado Carmona.

La prueba principal, conocida como la Subida Larga, consiste en un recorrido de 50 kilómetros que parte del municipio de Pinos Genil y culmina en las inmediaciones del Pico Veleta, a más de 3.300 metros de altitud. Los participantes deberán superar un desnivel positivo acumulado de 2.705 metros, transitando por paisajes que combinan la dureza del asfalto, la majestuosidad de la alta montaña y vistas impresionantes hacia el Valle de Granada y el Mar Mediterráneo.

Este trazado, considerado uno de los más exigentes del mundo en su categoría, se ha convertido en un desafío mítico para corredores de montaña, ciclistas y amantes del deporte extremo.

Como alternativa, la organización ha previsto la Mini Subida, una modalidad más accesible que partirá desde la barrera de la Hoya de la Mora. Con una distancia de 11 kilómetros y un desnivel superior a los 870 metros, esta versión está pensada para corredores aficionados que deseen vivir la experiencia de competir en altitud y formar parte de este gran evento deportivo en un entorno de alta montaña.

La competición ofrece además la posibilidad de participar en modalidad individual o en parejas por relevos, de manera que cada miembro del equipo podrá completar uno de los tramos de 25 kilómetros. Esta opción amplía las posibilidades de participación para aquellos deportistas que deseen afrontar el reto de forma compartida, permitiendo disfrutar de la prueba con un compañero y haciendo más accesible la experiencia para equipos mixtos o de diferente nivel físico.

El evento contará con la participación de más de 700 corredores, provenientes de diferentes puntos de España y Europa, lo que confirma el creciente prestigio de la Subida al Pico Veleta como una cita imprescindible en el calendario deportivo internacional. La prueba transcurre íntegramente dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, lo que añade un componente de respeto ambiental y puesta en valor del patrimonio natural granadino.

La organización ha dispuesto un operativo logístico que incluye cronometraje profesional, avituallamientos, asistencia médica, señalización de tramos y medidas de seguridad tanto para participantes como para el público asistente.