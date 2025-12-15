Más de 800 agentes velarán por la seguridad en las calles de Córdoba capital y carreteras durante la Navidad

Archivo - La Policía Nacional y Policía Local de Córdoba en un dispositivo conjunto. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 agentes velarán por la seguridad en las calles de Córdoba capital y las carreteras del término de la ciudad y la provincia durante la Navidad, según han avanzado este lunes en los datos la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, y el alcalde, José María Bellido, tras copresidir la Junta Local de Seguridad, con motivo de las fiestas navideñas que se alargarán hasta el día 6 de enero, después de la Cabalgata de Reyes Magos y la celebración del Día de Reyes.

En declaraciones a los periodistas, la representante del Ejecutivo central en la provincia ha comentado que los efectivos que va a haber por parte de Policía Nacional son unos 250, que están dentro del Plan Comercio Seguro, en el que "trabajan para prevenir cualquier tipo de robo y hurto y que pueda tener tranquilidad la gente en estas fiestas con las típicas compras navideñas".

A parte de dichos efectivos, habrá unos 60 agentes más para Nochebuena, Nochevieja y el Día de Reyes. El objetivo es "tener una Navidad tranquila y con una seguridad total y absoluta para todos los ciudadanos cordobeses", ha aseverado la subdelegada, quien ha aseverado que habrá distintas unidades de la Policía Nacional, entre ellas medios aéreos.

Por parte de la Guardia Civil, unos 150 efectivos trabajarán para la seguridad de toda la provincia, también las barriadas periféricas de la capital, a la vez que "se va a hacer un control importante respecto al tema de alcohol y droga, con más de mil pruebas a lo largo de estos días", en distintos puntos.

Mientras, el alcalde ha indicado que "cada evento que se va a celebrar, como Fiesta de Fin de Año y Cabalgata, tiene su propio diseño y su propio plan de seguridad y tráfico, para disfrutarlo sin preocupaciones".

Desde el día 2 de diciembre, con la inauguración del alumbrado, ya se trabaja sobre el terreno con el Plan de Navidad, contando con "unos refuerzos especiales" algunos días, como los más festivos de Navidad, a lo que ha agregado que "va a trabajar la plantilla completa", unos 400 agentes, al ser "un calendario tan largo y con diferentes turnos".

Según ha señalado, los refuerzos van a ir desde algunos días con unos cien policías en algún turno hasta otros con 60 y algunos con 30, al tiempo que habrá control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de seguridad vial, con controles de alcohol y drogas dentro de la capital, "para evitar que los excesos puedan perjudicar a todos", ha subrayado.

En este sentido, el regidor ha pedido "disfrutar de las fiestas de Navidad con civismo, cumpliendo con todas las normativas y colaborando" en las recomendaciones y peticiones de las fuerzas policiales, para que "las fiestas discurran con absoluta normalidad, sin incidencias".