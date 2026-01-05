Más de 800 menores en Córdoba encontrarán juguetes este Día de Reyes gracias a los 'pajes' de Cruz Roja Juventud

El voluntariado de Cruz Roja Juventud en la campaña 'El juguete educativo'. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia de Córdoba se encontrarán en sus casas juguetes este Día de Reyes gracias a la campaña 'El juguete educativo' realizada un año más por el voluntariado de Cruz Roja Juventud.

La cosecha de juguetes conseguida gracias a iniciativas de recogida como las llevadas a cabo en colaboración con Carrefour, más las donaciones de empresas, clubes deportivos, colectivos de diversa índole y ciudadanía a título particular "han permitido cumplir con el objetivo que nos habíamos marcado y contribuir así a llevar algo de ilusión a muchos hogares", comenta en una nota Elena Lambert, técnica provincial de Cruz Roja Juventud.

Bajo el lema 'Forma parte de sus sueños', el objetivo que se había fijado para este año la institución humanitaria pasaba por conseguir juguetes para repartir entre al menos 800 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia, y tal cifra se va a superar.

En toda España, el reto de Cruz Roja era recoger juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos para las familias de 65.000 niños en situación de vulnerabilidad.

En Córdoba, ha habido puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se ha podido colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900104971, Bizum al 04048 o mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (tres euros), que se destinaron íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social.

"Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas y a relacionarse", recuerda Lambert.