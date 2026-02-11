Más de 8.000 vecinos vuelven a sus hogares tras las inundaciones en Andalucía, aunque 3.180 permanecen desalojados

Regresan a sus casas vecinos de San Martín del Tesorillo desalojados por las lluvias. - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 vecinos han podido volver ya a sus hogares después de permanecer varios días desalojados en los diversos núcleos de afectación que ha dejado la sucesión de borrascas en la comunidad autónoma andaluza. En situación de desalojo se encuentran aún 3.180 personas, de las que 2.601 son de la provincia de Cádiz, 344 de Málaga, 87 de Córdoba, 80 de Granada, 56 de Jaén, 8 de Huelva y 4 de Sevilla.

A la vuelta a sus casas de 87 personas que estaban desalojadas de la zona rural de El Portalillo (Jerez de la Frontera) se ha sumado el regreso a sus viviendas de todos los desalojados de Tocina (Sevilla), incluidos los mayores de la residencia de ancianos de la localidad. En la provincia sevillana ya solo se mantiene el desalojo de cuatro personas de El Palmar de Troya, cuyas viviendas han sufrido anegaciones. En Ronda (Málaga) han vuelto los vecinos desalojados de la calle cuesta de Santo Domingo y en Estepona también han retornado los campistas de Guadalmansa, según ha detallado la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) en una nota.

El despliegue del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) concentra este miércoles sus esfuerzos en ocho escenarios operativos en San Roque, Grazalema, Guadalete y Vejer de la Frontera en Cádiz, así como en Ronda, Presa de Montejaque y Cortes de la Frontera - Jimera de Líbar en Málaga, además de en Lora del Río en Sevilla.

Se mantienen abiertas 82 incidencias, en las que se continúa trabajando con intervención directa en labores de achique y recuperación de infraestructuras. Asimismo, se desarrollan tareas de logística y asistencia --avituallamiento, habilitación de albergues y traslados--, junto con trabajos de evaluación y análisis técnico, seguimiento de cauces y actuaciones en materia de seguridad ciudadana.

Desde la Dirección del Plan se ha señalado que, aunque haya bajado el número de desalojados, se mantiene por el momento el número de incidencias, muy especialmente aquellas que se refieren a intervención directa por derrumbamientos, unos casos que podrán incrementarse los próximos días al sumar también la fuerza del viento que se espera.

Durante la jornada de este miércoles han continuado los trabajos del comité técnico de los equipos del CSIC al que ya se ha incorporado el equipo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos de Málaga (Cacoa) para el análisis de las patologías constructivas. El Instituto Andaluz de Geofísica va a incorporar en las próximas jornadas equipos de tomografía para el estudio del terreno en Grazalema, así como georadares, para el análisis superficial del terreno. El equipo del Plan se prepara asimismo para la tarde-noche del jueves al viernes, fechas en las que se esperan nuevas precipitaciones y vientos.

EMA 112 ha atendido en la jornada de este miércoles 153 emergencias, y desde el día 27 de enero son ya 11.708 los incidentes gestionados por los efectos de las lluvias y el viento; la provincia con más incidentes sigue siendo Cádiz, con 2.514 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Jaén (2.014), Sevilla (1.987), Granada (1.624), Málaga (1.204), Córdoba (1.112), Almería (735) y Huelva (518).

Entre las incidencias más destacadas, cabe señalar que en la iglesia de San Agustín de localidad de Medina Sidonia (Cádiz), y que se encuentra en reforma, se ha desplomado parte de la cubierta y muros laterales. Por parte de arquitectos y aparejadores del Ayuntamiento de Medina se ha confirmado que el desplome se ha debido a las lluvias intensas de estos días, no registrándose daños personales. Horas más tarde, a doscientos metros de distancia se han observado grietas en el Ayuntamiento de Medina Sidonia, así como en una vivienda particular. Estas dos edificaciones han sido evacuadas por riesgo de derrumbe.

UNA HERIDA LEVE TRAS CAERLE UNA BARRA DE MADERA EN JEREZ

En Ubrique (Cádiz), se ha observado la deformación progresiva de un muro de contención de bloques de hormigón y la rotura del colector de aguas pluviales ubicado junto a un cerro, en las pistas de atletismo. Los técnicos municipales están evaluando la situación. Por otra parte, una mujer ha resultado herida leve tras caerle una barra de madera encima en un centro de mayores de Jerez de la Frontera, ubicado en la calle Doctor Fleming.

En Nigüelas (Granada), varias casas han quedado aisladas por la crecida del río Torrente y en Iznalloz, también en la provincia granadina, los Bomberos han desalojado una vivienda de la calle Granada tras haber sido valorada por los técnicos de ayuntamiento, que han indicado que sufre riesgo de colapso. Policía Local de Ronda ha señalado que el puente de acceso a la Indiana por la MA-7401 hasta el cuartel de la Legion ha colapsado y han cortado la vía

Un total de 124 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada de este miércoles en varias localidades de la comunidad para atender y paliar los efectos del temporal; han realizado tareas de retirada de árboles caídos y avituallamiento de viviendas aisladas, entre otras labores. En Sevilla, el operativo ha trabajado en Aznalcázar y El Madroño, mientras que en Málaga se ha intervenido en El Burgo, Yunquera, Tolox, Montejaque, Marbella, Cortes de la Frontera, Casarabonela y Júzcar.

En la provincia de Granada las actuaciones de EMA Infoca se han centrado en Algarinejo, Loja y Alfacar, mientras que en Jaén grupos de bomberos forestales han trabajado Iznatoraf, La Iruela y Hornos. En Cádiz han actuado en Ubrique y en Córdoba en el municipio de Priego de Córdoba.

Andalucía mantiene para este jueves, 12 de febrero, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En total son 18 los centros afectados pertenecientes a las provincias de Cádiz (ocho), Sevilla (cinco), Granada (tres) y Jaén (dos). En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

MÁS DE 141 CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa en estos momentos de 162 carreteras afectadas por los efectos del río atmosférico. De ellas, un total de 141 permanecen cerradas al tráfico.

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 56 vías condicionadas; le siguen Córdoba con 24, Granada con 23, 22 en Jaén, 18 en Málaga, 13 en Huelva y seis en Sevilla.

La Dirección del Plan ha recordado que el estado de las carreteras está muy comprometido en algunos puntos por lo que es fundamental, evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso necesario, planificar bien las rutas, seguir indicaciones y extremar la prudencia, disminuyendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad.