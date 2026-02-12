La Junta reafirma su oposición al acuerdo con Mercosur si no se garantiza una competencia justa

Imagen del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado en el Parlamento de Andalucía que "la Junta está en contra de la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur si no se dan las debidas garantías".

Al respecto, ha concretado que es necesario la aprobación de unas cláusulas automáticas de salvaguarda "lo suficientemente proteccionistas para defender a nuestros agricultores y ganaderos"; el refuerzo de los controles en todas las fronteras de la Unión Europea; y la dotación de "la suficiente transparencia para que todos sepamos qué está entrando, cuándo y cuánto está entrando y por dónde está entrando".

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el Grupo Parlamentario Vox, Fernández-Pacheco ha insistido en la importancia de garantizar que los productos que se importen a Europa cumplan las mismas obligaciones sanitarias, ambientales y labores que se exigen en la UE.

De lo contrario, como ha apuntado el consejero, "podría verse afectado negativamente un sector, el andaluz, que es líder europeo en producción agrícola al rondar los 16.000 millones de euros en su comercialización anual".

Por esta razón, desde la Junta se exige que se garantice la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda, que se aseguren unas condiciones de competencia justas mediante la reciprocidad y que se intensifiquen los controles a las importaciones.

Asimismo, desde Andalucía se apuesta también por aumentar el apoyo a la promoción de los productos y mantener una Política Agraria Común (PAC) que permita afrontar los retos del sector.

De esta manera, la Junta de Andalucía viene trabajando con el sector a través de la Mesa de Interlocución Agraria, foro en el que se ha abordado este acuerdo comercial para conocer de primera mano la opinión que tienen los productores andaluces y sus propuestas al respecto.