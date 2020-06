Más del 90% de gimnasios de Andalucía reabrirán con la fase 3 tras ampliarse el aforo permitido al 50%

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid) estima que más del 90% de los gimnasios y centros deportivos de Andalucía reabrirán con la llegada de la fase 3 de la desescalada, después de que el Gobierno haya flexibilizado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del último sábado algunas restricciones para estos espacios, entre ellos la limitación del aforo, que se amplía del 30 al 50%.

2 de junio de 2020

El gerente de la Fneid, Alberto García, ha valorado el cambio de estas restricciones como "un reconocimiento al sector" y a lo que aporta a la sociedad. "Tanto Sanidad --el Ministerio-- como el Consejo Superior de Deportes (CSD) son conscientes de que aportamos salud, somos fundamentales y reforzamos el sistema inmunológico", ha dicho.

Su patronal representa a un total de 524 centros o gimnasios en Andalucía, y aunque hay más en la región, García asegura que con la fase 3 "prácticamente la totalidad de centros deportivos y gimnasios están en condiciones de ponerse en marcha".

Respecto a cuando será la reapertura, no ha podido concretar si será el mismo lunes 8, cuando se prevé que comience esta fase en toda Andalucía (a excepción de Granada y Málaga), el martes o el miércoles, pero insiste en que una vez se entre con las nuevas medidas, "se va a volver a una progresiva normalidad".

Los centros deportivos pueden abrir desde la fase 1, pero entonces estaba limitado su uso a un entrenador por cada cliente, no valían las clases colectivas ni prestar servicio tan siquiera a dos personas. Por ello, han abierto un número muy reducido, los denominados gimnasios 'boutique'.

Los gimnasios son en ocasiones de propiedad municipal, pero los gestionan mediante una concesión cadenas como GO fit, Viding, Enjoy, OkeyMas, VivaGym o Forum, entre muchas otras.

En el caso de GO fit, su presidente y fundador, Gabriel Sáez, envió el domingo tras conocerse las nuevas medidas del Gobierno un comunicado, consultado por Europa Press, a todos los abonados informando de varios aspectos que había tomado la empresa. Respecto a la reapertura, "todo apunta que lo haremos en fase 3, siguiendo las normas de las autoridades sanitarias", anunció.

Otra cadena, YO10 Sport Club, ha informado a Europa Press que tienen un total de siete centros en Andalucía y que abrirán con la fase 3, "previsiblemente el lunes 8 de junio", los seis que tienen en Sevilla y Huelva. El séptimo, en Granada, abrirá probablemente el día 15 con el paso de fase.

En la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional del BOE('https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469') destacan como nuevas medidas la ampliación del aforo hasta el 50% de la instalación, la posibilidad de realizar clases colectivas con el límite de 20 personas, la eliminación de la cita previa, se amplía el uso de la piscina en fase 1 y en fase 2 --limitado al 30% de aforo en todas las fases-- y se permite el pádel en instalaciones deportivas cubiertas en la fase 2.

Así pues, en las salas de musculación el límite de aforo no lo marca un número cerrado, como en las clases colectivas, sino a un porcentaje, que es del 50%. No obstante, al ser preguntado por aspectos que no hayan quedado claros, Alberto García señala el tema de las piscinas y el aforo en función de tamaños de sala. "Algún aspecto pequeño que nos gustaría matizar para que quedara más claro, pero son ya detalles", afirma.

Otra novedad es que queda permitida la utilización de los vestuarios y zonas de duchas. A tal efecto, se hará según lo dispuesto en el artículo 6.5 de la misma orden, que establece que para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario la ocupación máxima será del 50%.

Respecto a las piscinas, el gerente de la Fneid considera que hay que aclararlo, ya que se rigen por otra orden del BOE que no ha sido modificada. "Es un lío de tanta orden y vinculación a otras órdenes anteriores, artículos que se empiezan a mezclar y creo que la intención es flexibilizarlo, pero no se ha hecho todavía", ha dicho.

"Confiamos en que se flexibilicen ciertos aspectos. Vamos a seguir trabajando, pero sí que es verdad que tenemos que estar agradecidos que dentro de una vorágine de tantas prisas y tantos sectores hayan tenido momento para dedicarlo a nuestro sector", ha añadido.

Sobre la limpieza de las instalaciones, el gerente de la Fneid señala que en las órdenes se contempla el compromiso de los dueños de las instalaciones de reforzarla, tanto por los vestuarios como de la maquinaria y utensilios de las salas de musculación.

"Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos", señala el BOE sobre los vestuarios.