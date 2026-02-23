Más de un centenar de escolares andaluces se convierten en 'diputados por un día' en el Salón de Plenos del Parlamento

Pleno infantil en el Parlamento andaluz en el marco de la iniciativa 'Abraza tus Valores' de Aldeas Infantiles. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de escolares de las provincias andaluzas han ocupado este lunes, 23 de febrero, los escaños del Salón de Plenos del Parlamento autonómico con la celebración, un año más, de la actividad 'Diputados por un Día', enmarcada en el programa educativo 'Abraza tus Valores' de Aldeas Infantiles SOS.

El presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha inaugurado este encuentro acompañado por varios diputados, así como por el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, Francisco José Mora; la directora general de Participación e Inclusión Educativa, Almudena García; y por el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig, según ha informado el Parlamento en una nota.

Los 'diputados' participantes en este pleno infantil han reflexionado sobre "el valor de la convivencia vinculada a los entornos digitales, buscando un equilibrio en la utilización de la tecnología y así protegerse de los contenidos inadecuados para su edad", explican desde el Parlamento.

La iniciativa 'Diputados por un Día' cumple su vigésimo octava edición, y este año ha recibido las propuestas que han debatido en el hemiciclo alumnos de Educación Primaria de los colegios 'SEK International School Alborán', de El Ejido (Almería); 'Maestro Juan Apresa', de Arcos de la Frontera (Cádiz); 'Antonio Machado', de Lucena (Córdoba); 'Ave María Varadero', de Motril (Granada); 'Sebastián García Sánchez', de Puebla de Guzmán (Huelva); 'Santa Ana', de Linares (Jaén), y 'Juan XXIII', de Marchena (Sevilla).

Jesús Aguirre ha aprovechado la presencia de los escolares en la Cámara para trasladarles la importancia de "saber escuchar a todo el mundo y de respetar las diferentes ideologías y maneras de pensar que podamos tener cada persona".

Y ha abogado por "un uso responsable cuando usamos la tecnología y las redes sociales, justo ahora que se están debatiendo los límites que hay que poner a la hora de usarlas".

El presidente ha añadido que "en la Cámara trabajamos muy duro para velar por vosotros los jóvenes y, a través de medidas y normas justas, debemos poner el énfasis en educaros en el correcto uso de las nuevas tecnologías y de Internet, siempre desde valores adecuados".

Los escolares han debatido sobre el valor de la convivencia vinculada a los entornos digitales y, tras los discursos, los ocho portavoces de cada colegio han presentado 16 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Todos los diputados infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida.

Aldeas Infantiles SOS, "consciente del impacto que el uso excesivo e inadecuado de las pantallas puede tener en la vida de los niños", inició el pasado curso un ciclo de tres años dentro de su programa educativo 'Abraza tus Valores', con el objetivo de "fomentar el equilibrio en el buen uso de la tecnología". Esta iniciativa busca "proteger a los más pequeños de contenidos inapropiados, promover su bienestar físico y emocional, y fomentar su participación activa en la sociedad".

Entre las novedades propuestas destaca el reto 'Una Semana Con Menos Pantallas', una actividad que invita a las familias y comunidades escolares a "desconectarse temporalmente de los dispositivos digitales para redescubrir otras formas de interacción, aprendizaje y disfrute".