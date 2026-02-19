Más de un centenar de vehículos se suma a la caravana por el convenio colectivo de Hitachi Energy en Córdoba

Caravana de protesta de los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

Más de un centenar de vehículos se han sumado este jueves a la caravana de coches, convocada por los sindicatos CCOO y USO, que ha recorrido las calles de Córdoba en protesta por "el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de Hitachi Energy por parte de la empresa, que sigue negándose a sentarse a negociar".

De hecho, según ha informado CCOO Córdoba en una nota, "la empresa ha tratado de boicotear la convocatoria de huelga de CCOO y USO mandando a teletrabajar a todo el personal de oficinas. A pesar de ello, la plantilla de Hitachi ha mostrado su unidad y se ha sumado masivamente a la huelga de cinco horas convocada por CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, y por USO".

El presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), ha explicado al inicio de la caravana que "la negociación está parada. Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa de negociación, pero siempre que intentamos llegar a un acuerdo o una desescalada del conflicto, la empresa suspende la reunión".

"Así pasó la semana pasada --ha proseguido--, pues habíamos acordado reunirnos el día 10 y el día 9 por la tarde se inventó que habíamos incumplido el acuerdo y dijo que no se iba a reunir, y desde entonces seguimos esperando por parte de la empresa sentarnos a negociar, porque este conflicto no viene bien para ninguna de las partes", expresando García su esperanza de que "la de hoy sea la última movilización, pero, si la empresa sigue en su actitud de bloqueo, seguiremos con la huelga".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha remarcado que "la situación en la que estamos la ha provocado la empresa. Son los trabajadores los que ponen propuestas encima de la mesa y soluciones. Incluso la Junta de Andalucía se ha ofrecido a mediar en el conflicto proponiendo reuniones que la empresa suspende de forma unilateral y queriendo despistarnos del problema real, que es el convenio".

Por eso, según ha señalado, la empresa ha impuesto "sanciones a los compañeros, y presentado denuncias por lo penal de asambleas que se hacen dentro de la propia empresa o ahora que se quieren inventar que estamos en una huelga ilegal, cuando es una huelga que se generó en noviembre pasado, que solo se han hecho 13 horas de huelga precisamente para no hacer daño a la producción de la empresa, que responde con denuncias, con sanciones y negándose a negociar".

Entre tanto, representantes del comité de empresa se reunirán este mismo jueves con el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, "para poner en común las distintas acciones que se están llevando a cabo desde las distintas partes, para tratar de desbloquear el conflicto y tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes".