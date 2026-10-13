Más de mil músicos se darán cita en la segunda edición de 'Vísperas Cofrades' en Atarfe (Granada)

Presentación de la segunda edición de 'Vísperas Cofrades' en Atarfe. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de su marca de productos agroalimentarios 'Sabor Granada', impulsa la celebración de 'Vísperas Cofrades', un gran concierto de música procesional que tendrá lugar el 30 de enero de 2027 en la Plaza de Toros de Atarfe, que reunirá a algunas de las formaciones más reconocidas del panorama cofrade andaluz.

El evento, organizado por la Cofradía de la Oración en el Huerto de Granada, aspira a convertir por segunda vez a la provincia en un referente nacional de la música cofrade, con la participación de más de mil músicos sobre el escenario.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado que "la celebración de 'Vísperas Cofrades' supone una oportunidad extraordinaria para situar a Granada en el mapa nacional de la música procesional, reuniendo en nuestra provincia a formaciones de reconocido prestigio de distintos puntos de Andalucía.

La calidad del cartel y la dimensión del encuentro reflejan el atractivo de nuestra tierra como espacio para acoger grandes acontecimientos culturales y musicales, capaces de atraer visitantes y dinamizar la actividad turística".

Además, Díaz ha subrayado que "desde la Diputación de Granada apostamos por iniciativas que, además de poner en valor nuestras tradiciones, contribuyen a generar actividad económica y a preservar el patrimonio cultural ligado a la Semana Santa".

"Este concierto reúne música, cultura y solidaridad, con un beneficio añadido para los artesanos cofrades y las obras asistenciales, por lo que representa un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y entidades puede impulsar proyectos con un impacto positivo en nuestra provincia", ha agregado.

PARTICIPANTES

El concierto contará con un cartel de primer nivel integrado por la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Triana, la Banda de Cornetas y Tambores de Las Cigarreras de Sevilla, la Banda de Música del Carmen de Salteras, la Agrupación Musical La Sentencia de Jerez de la Frontera, la Banda de Cornetas y Tambores del Despojado de Granada, la Banda Sinfónica Ciudad de Atarfe y la Asociación Musical San Isidro de Armilla, junto a Dani de Baza.

La presentación correrá a cargo del equipo de 'El Palermasso', que conducirá una cita concebida para reunir a aficionados, músicos y cofrades en torno a una de las expresiones culturales más arraigadas de Andalucía.

'Vísperas Cofrades' contará con un amplio despliegue técnico y audiovisual, con un gran escenario, una pantalla de grandes dimensiones para la proyección de contenidos cofrades y una iluminación especialmente diseñada para realzar las actuaciones.

Además, el recinto dispondrá de espacios de merchandising, puntos de venta de material de las bandas y una zona de restauración con precios populares, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia completa en torno a la música procesional.

La iniciativa cuenta con la colaboración principal de la Diputación de Granada y 'Sabor Granada', cuyo apoyo contribuirá también a la promoción del concierto en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). A su vez, participan la Fundación Caja Rural de Granada, Oferplan IDEAL, el Ayuntamiento de Atarfe y ALSA, que facilitará los traslados del público desde Granada.

La organización destinará los beneficios obtenidos a obras asistenciales y al apoyo de los maestros artesanos vinculados a la Semana Santa granadina, contribuyendo así a la conservación de los oficios tradicionales y al sostenimiento de un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de la provincia. Las entradas se pondrán a la venta a través de la plataforma Redentradas.