Distinguen por sus "cuidados excelentes" a 26 unidades de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos en Cádiz

Representantes de las unidades del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital San Carlos de San Fernando, reconocidos como Centros Comprometidos con la Excelencia en los Cuidados - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital San Carlos de San Fernando, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS), han sido reconocidos como Centros Comprometidos con la Excelencia en los Cuidados (CCEC) por el Programa Internacional Best Practice Spotlight Organizations, distinguiendo a un total de 26 unidades.

Este reconocimiento significa estar comprometido de forma explícita con la aplicación sistemática de prácticas basadas en las mejores evidencias y en los resultados procedentes de la investigación en cuidados.

En una nota, la Junta ha especificado que eso supone "cuidar a los pacientes en base a las mejores experiencias en la práctica y a los nuevos descubrimientos e innovaciones".

En concreto, han renovado este compromiso con la calidad de los cuidados un total de 19 unidades del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, como son Cardiología, Cirugía General y Digestivo, Cirugía Maxilo-Facial y Plástica, Cirugía Torácica, Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca, Traumatología A, Traumatología B, Neurocirugía, Neurología, Oncología Médica, Digestivo, Urología-ORL, Enfermedades Infecciosas, Medicina Interna, Cuidados Paliativos, Nefrología, Neumología y Hematología Clínica.

Además, se han incorporado a este reconocimiento Maternidad, Ginecología, Paritorio, UCI de adultos y UCI pediátrica de este mismo centro hospitalario.

Por parte del Hospital San Carlos de San Fernando se han reconocido a las unidades de Medicina Interna y Neurorehabilitación.

El acto de certificación a estas unidades y a sus profesionales por renovar su participación al proyecto CCEC/BPSO se ha desarrollado en el Hospital de Cádiz, donde se ha distinguido a las nuevas unidades que se han sumado por primera vez a este proyecto de alcance internacional.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, ha participado en el evento junto al gerente del Complejo Hospitalario, José Luis Guijarro, y su equipo directivo.

El programa internacional Best Practice Spotlight Organizations de la Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO), en Canadá, es una iniciativa de 2015 cuya gestión en España la asume la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-ISCIII).

Los hospitales Puerta del Mar y San Carlos trabajan en este proyecto con el objetivo de fomentar una cultura de la práctica enfermera basada en la evidencia; promover la toma de decisiones tomando como referencia las indicaciones de las guías de buenas prácticas escogidas; disminuir la variabilidad en los cuidados; actualizar procedimientos y recomendaciones; e incorporar prácticas de evaluación continua de resultados.

Asimismo, se pretende mejorar los resultados de salud, así como la calidad asistencial y la seguridad de los cuidados que ofrece el hospital al paciente y a su familia, todo ello con el objetivo claro de que el paciente sea "centro" de todo el proceso asistencial, aumentar su satisfacción y fomentar el trabajo en equipo multidisciplinar.