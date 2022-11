Más de la mitad de la población andaluza practica deporte, la primera vez en la historia, según la Fundación Centra.

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de la población andaluza, el 52%, practica deporte, un porcentaje que por primera vez en la historia llega a esta cota, según la encuesta de hábitos deportivos de Andalucía realizada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) presentada en el marco del XI Congreso Andaluz de Sociología 'Nuevos escenarios, nuevos retos para Andalucía'.

El estudio, impulsado y financiado por la Fundación Centra y realizado por investigadores del área de sociología de la Universidad de Córdoba y la Universidad Pablo de Olavide, ofrece los resultados de una encuesta telefónica a 2.400 personas, con una selección de unidades muestrales por municipios, sexo y edad.

La encuesta ha consultado sobre comportamientos y actitudes sobre la actividad física y el deporte, así como sobre los estilos de vida, salud y bienestar de la población andaluza y opiniones de interés social en torno al fenómeno deportivo.

En la presentación, el director de la Fundación Centra, Tristán Pertíñez, ha destacado que el Informe 'Hábitos deportivos en Andalucía' representa la encuesta más actualizada sobre esta temática disponible en la región" y responde a la "doble misión de la Fundación en cuanto a la generación y transmisión de conocimiento".

Según el investigador principal del estudio, el doctor David Moscoso, con este estudio, se intenta contribuir a un mejor conocimiento de la realidad de los hábitos deportivos, los estilos de vida y los valores en torno al deporte entre la población andaluza, de utilidad pública para el diseño de las políticas en materia de promoción, planificación y evaluación deportivas, en el marco de las competencias atribuidas por la administración andaluza en esta materia.

De entre los resultados destaca que, por primera vez en la historia de Andalucía más de la mitad de la población practica deporte (52%). En efecto, si se compara la evolución longitudinal de práctica deportiva en las distintas ediciones quinquenales de encuestas de deporte en Andalucía, se observa que el porcentaje que practican deporte ha aumentado en ocho puntos entre 2017 y 2022. Desde que existen referencias, nunca se había experimentado un incremento tan elevado.

La evolución en la tendencia de caminar más o menos deprisa con el propósito de realizar ejercicio físico ha sido la más importante desde que se dispone de registros, 14 puntos positivos desde 2017. Casi nueve de cada diez andaluces (el 85%) afirman andar más o menos deprisa. Además, la mayoría lo hace "todos los días o casi todos los días" (63%) o "dos o tres días a la semana" (27%). Un hábito que se ha triplicado tras la crisis del coronavirus.

La práctica deportiva entre la población andaluza se ha consolidado como un hábito diario y se realiza con gran intensidad. Entre quienes realizan deporte, la mayoría lo hace con mucha frecuencia: "todos o casi todos los días" (el 28%) o "dos o tres veces a la semana" (el 55%). Además, en términos de intensidad, la mayor parte lo hacen con una intensidad alta, "entre 1 y 2 horas" (el 53%), siendo algo menor el porcentaje de quienes lo hacen de forma moderada, "entre 30 minutos y 1 hora" (el 33%).

Los deportes de gimnasia y musculación, realizado por el 36% de la población, se han erigido como los principales atractivos de salud y cuidado personal para un tercio de la población andaluza. El senderismo/excursionismo (10%) se ha convertido en el gran revulsivo deportivo del momento, ocupando el tercer lugar entre los deportes más practicados, habiendo desbancado a otros deportes tradicionales. Entre los más relevantes también están el fútbol (11%), la natación (9%), la carrera a pie y el pádel (8%) y el ciclismo recreativo (6%). Todas ellas representan en su conjunto el 84% de los deportes practicados entre la población andaluza.

Los motivos más mencionados por los que se practica deporte son los relacionados con el déficit de movimiento y el cuidado personal, como la necesidad de hacer ejercicio físico (45%), mantener o mejorar la salud (41%), la diversión y pasar el tiempo (36%) y el gusto por el deporte (31%). Otros motivos son menos mencionados, a saber: "por evasión o relajación" (17%), "por mantener la línea" (16%), "por encontrarse con amigos" (12%), "porque le gusta competir" (4%), "por superación" (2%) y "por profesión" (2%).

Los espacios abiertos y el medio natural, mencionados como lugares elegidos para la práctica deportiva por el 15% y el 13%, respectivamente, comienzan a tener un peso relativamente importante para la práctica del deporte. Aunque más de la mitad de la población andaluza hace un uso preferente de las instalaciones deportivas y los gimnasios como lugar de práctica de deporte (el 54%).

Entre la población andaluza que no practica deporte, la mayoría señala como motivos la falta de interés o el no gustarle y la falta de tiempo (27% y 25%, respectivamente). Con independencia de los motivos de no realizarlo, la mayor parte de este grupo de población expresa que le gustaría practicar deporte de forma regular, por lo que la potencialidad del incremento de esta práctica en Andalucía es elevada.

ESTILOS DE VIDA, MOVILIDAD, SALUD Y BIENESTAR

La mayor parte de la población andaluza tiene una vida muy sedentaria en su ocupación diaria, pues siete de cada diez personas pasan "sentadas la mayor parte del tiempo" (41%) o "de pie la mayor parte del tiempo, sin realizar grandes esfuerzos" (27%).

La población andaluza se divide entre quienes realizan sus desplazamientos de casa al trabajo, al lugar de estudios o de ocio "mayormente a pie o en bicicleta" o quienes lo hacen "mayormente en medios mecánicos (53% y 47%, respectivamente).

La mayoría de la población andaluza se siente bien o muy bien con su salud (74%) y su bienestar (75%) y se siente muy feliz o completamente feliz (78%). No obstante lo anterior, la mayoría se siente insatisfecha con su forma física (58%).

OCIO DEPORTIVO Y TIEMPO LIBRE

Casi la mitad de la población andaluza realiza actividades físicas y deportivas durante su tiempo libre y de ocio. Andar, caminar, realizar senderismo y pasear con la bicicleta, realizadas por el 22% de la población, se han convertido en la principal actividad de ocio y tiempo libre en nuestros días. Le sigue la "práctica de deporte y actividad física" propiamente, (el 19%), situándose en tercer lugar la "lectura" (el 17%). Estas tres actividades son las más mencionadas para casi el 60% de la población andaluza.

Siete de cada diez andaluces manifiestan realizar actividades de ocio y tiempo libre vinculadas al deporte. En efecto, casi siete de cada diez andaluces manifiestan "informarse sobre noticias deportivas en prensa, televisión, radio, Internet y móvil" y "ver o escuchar espectáculos deportivos por radio, televisión, Internet y móvil" (68% en ambos casos).

A mayor distancia se sitúa el porcentaje de personas que dicen "practicar deporte" (el 60%), "asistir a espectáculos deportivos" (35%) y "jugar a videojuegos deportivos" (17%). Entre quienes consumen espectáculos deportivos, prevalece el hábito de hacerlo de forma presencial frente al uso de medios audiovisuales. Y quienes lo hacen a través de estos medios, siguen eligiendo la televisión, disfrutándolo en compañía de la familia, desde su hogar, y tienen al fútbol como principal interés de consumo.

La mayoría de la población andaluza afirma disponer de algún tipo de equipamiento deportivo en el hogar. Unos seis de cada diez encuestados (62%) afirman disponer de alguno. Destacan los siguientes por orden de respuesta: "bicicleta de adulto" (62%), "ajedrez" (59%), "balón de fútbol" (48%), "aparatos de ejercitación (bicicleta estática, elíptica, remos estáticos)" (45%), "aparatos de musculación (pesas, máquinas de disco, etc.)" (45%), "equipo de natación o buceo (gafas, aletas, etc.)" (42%), "palas de pádel" (40%), "raquetas de tenis" (39%) y "material de montañismo" (39%).