Mayoral (PSOE) destaca que el paro ha descendido un 12,9% en un año en Córdoba gracias al Gobierno de España

Mayoral (centro), entre Serrano y Cruz, en la sede de su partido en Baena. - PSOE

BAENA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso para el 29N, Alberto Mayoral, ha destacado este jueves que "el paro ha descendido en 6.764 personas en la provincia en un año a partir de octubre de 2025", lo que supone "una reducción del 12,9%", dato que ha relacionado con las políticas del Gobierno de España "para crear empleo, mejorar los salarios y abrir oportunidades en los municipios cordobeses".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo ha señalado en Baena (Córdoba), acompañado por la alcaldesa, la socialista María Jesús Serrano, y la candidata del PSOE al Senado Ana Cruz, junto a quienes Mayoral ha reivindicado "la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la inversión pública" como "decisiones que han contribuido a mejorar la vida de los trabajadores", y el resultado es que "la provincia cuenta con 320.655 afiliados medios a la Seguridad Social, un 3,1% más que un año antes".

"Nos dijeron que subir el salario mínimo --ha proseguido-- iba a destruir empleo y que mejorar los derechos de los trabajadores era un peligro para la economía. Hoy podemos hablar de una reducción del paro de 6.764 personas en Córdoba en un año", y ha añadido que los socialistas defienden que "se puede crear empleo y pagar mejores salarios, y vamos a seguir por ese camino", ha afirmado.

El candidato ha recordado que "el salario mínimo alcanza los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, un 66% más que en 2018", cuando gobernaba el PP. "Estamos hablando de dinero para hacer la compra, pagar los recibos y llegar a final de mes, y de dinero que también se queda en las tiendas y en los negocios de nuestros pueblos", ha señalado.

En Baena, Mayoral ha resaltado que en Baena "el paro se ha reducido en 625 personas desde el último mes completo del Gobierno de Mariano Rajoy (PP)", lo que significa "una bajada del 45%" con el socialista Pedro Sánchez en la Presidencia del Ejecutivo central. Además, "el descenso en el último año alcanza las 137 personas, un 15%, y permite al municipio registrar su mejor dato de octubre desde 2007".

"Detrás de estos avances --ha recordado-- hay familias que recuperan tranquilidad y personas que pueden volver a hacer planes. Nuestra obligación es seguir poniendo recursos para que esas oportunidades lleguen a más hogares", ha manifestado.

Mayoral ha alabado también la gestión de la alcaldesa baenense, María Jesús Serrano, y de su equipo, pues, "desde la llegada del PSOE al gobierno municipal en 2023, el paro se ha reducido en 226 personas", y ello tiene que ver con que "María Jesús se mueve, busca financiación y pelea por su pueblo", de modo que "tener una alcaldesa que presenta proyectos y un Gobierno de España que respalda a los ayuntamientos permite convertir los recursos públicos en oportunidades para la gente".

Como ejemplo, ha señalado la ayuda de 1,3 millones de euros concedida por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, para el proyecto de capacitación en oficios verdes de Baena. La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y con aportación municipal, contempla formación y contratación para 30 jóvenes menores de 30 años durante 20 meses.

El proyecto permitirá aprender un oficio y trabajar en la mejora del corredor verde, el vivero municipal y distintos espacios urbanos. Mayoral ha destacado que supone "una oportunidad para los jóvenes y una mejora para los barrios de Baena".

El candidato también ha reivindicado los 7,7 millones de euros destinados por el Gobierno de España al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la localidad desde 2018. "El PFEA significa jornales para muchas familias y obras que mejoran nuestros pueblos. Defenderlo es defender el empleo y la vida en el medio rural", ha indicado.

Por su parte, María Jesús Serrano ha planteado, de cara la 29N, "la decisión entre avanzar o retroceder", a la vez que ha reivindicado el trabajo del Ayuntamiento para "atraer inversiones y generar oportunidades", y ha defendido la continuidad de "las políticas que refuerzan los derechos y los servicios públicos".

Finalmente, Ana Cruz ha destacado el apoyo del Gobierno de España a la dependencia y lo ha vinculado también al empleo. La candidata al Senado ha señalado que "reforzar los cuidados permite atender mejor a las personas dependientes, sostener puestos de trabajo y facilitar que las familias puedan desarrollar su vida laboral".

Por su lado, Mayoral ha concluido que el compromiso socialista es seguir creando empleo y mejorando las condiciones de quienes trabajan. "La fuerza de Córdoba está en su gente. Nuestra obligación es estar a su altura y defender sus salarios, sus derechos y las oportunidades que necesitan para sacar adelante su vida aquí", ha concluido.