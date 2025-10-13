Los mayores andaluces reclaman al Gobierno que asuma "inmediatamente" el 50% de la dependencia y a la Junta, "agilidad"

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha reclamado al Gobierno central que asuma "inmediatamente" el 50% de la financiación "legalmente establecido" del sistema público de dependencia y a la Junta de Andalucía que "urgentemente" mejore la "eficacia y agilidad en la gestión administrativa" de las solicitudes que recibe.

En una nota de prensa, ha exigido a ambas administraciones un "esfuerzo coordinado para incrementar la inversión hasta el 2% del Producto Interior Bruto --PIB--", en sintonía con los estándares europeos y para "garantizar así los derechos y la dignidad de los mayores y dependientes".

Según los datos del Imserso recogidos por la FOAM, Andalucía es la "penúltima comunidad en plazos de resolución", con una demora media de 599 días, sólo superada por Murcia, frente al plazo legal de 180 días. Actualmente, son 51.547 las personas que están en lista de espera y 5.292 las que han fallecido en 2025 sin recibir respuesta.

Al Gobierno central, la Federación le recuerda que "continúa muy lejos del 50% legal". "Resulta especialmente grave que, a pesar de los importantes aumentos del PIB nacional en los últimos años, la inversión estatal en dependencia permanece estancada en torno al 0,8% del PIB, situándose muy por debajo de la media europea (1,66%), lo que evidencia la falta de prioridad política real y perpetúa la infrafinanciación estructural del sistema", lamenta la FOAM.