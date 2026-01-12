La mayoría del PP-A rechaza la petición de la izquierda de un pleno del Parlamento en enero sobre sanidad y financiación

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado este lunes, con los votos del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, la celebración de una sesión plenaria extraordinaria en este mes de enero (que es inhábil) para debatir sobre asuntos como la situación de la sanidad pública y el programa del cribado de cáncer de mama, la financiación autonómica, los efectos del temporal que ha azotado a varias provincias este invierno o los casos de violencia de género, según las propuestas registradas por los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El grupo de Vox se ha abstenido o votado en contra de esas propuestas de debate de los otros tres grupos de la oposición.

La Diputación Permanente del Parlamento sí ha aprobado, a propuesta del PP-A, una sesión plenaria extraordinaria el día 22 de este mes para los debates de totalidad de los proyectos de ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía; por el que se crea el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; por el que se crea el Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, y del Turismo Sostenible de Andalucía. Ha contado con el voto en contra de los tres partidos de izquierda y con la abstención de Vox.

Esta sesión plenaria extraordinaria se iniciará, a las 11,00 horas, con un minuto de silencio por el fallecimiento de dos mujeres por violencia de género en estos primeros días del año.

PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía habían solicitado, en unos y otros casos, comparecencias del Consejo de Gobierno sobre la situación sanitaria, el último informe sobre violencia de género, financiación autonómica, efectos del temporal y renuncia de un director general de Andalucía Trade. El grupo socialista también propuso pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre financiación autonómica.

Las solicitudes de comparecencia planteadas por esos tres grupos --que se han apoyado mutuamente-- afectaban a los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz; de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

En el turno de debate de los grupos, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha manifestado que en el primer pleno ordinario que haya en el Parlamento en febrero, solicitarán comparecencia del Consejo de Gobierno sobre el asunto del nuevo modelo de financiación autonómica.

Ha justificado el rechazo a debates sobre sanidad en un pleno extraordinario en enero en que, por ejemplo, Antonio Sanz lleva "65 días" hábiles de consejero de Sanidad y ya ha comparecido en un debate general, en varias solicitudes de comparecencia, en interpelación y en preguntas orales ante el pleno.

"Podríamos llegar a la conclusión de que el señor Sanz en estos 60 días pues ha estado casi a diario en el Parlamento de Andalucía", ha dicho Martín, para quien pedir "una comparecencia urgente de alguien es o porque hace mucho tiempo que no comparece o porque de pronto ha sucedido un hecho en esta semana", lo que no es el caso. Ha querido dejar claro que en los "plenos de febrero, de marzo y hasta donde llegue la legislatura" se hablará de los temas que propone la oposición. "Pero no se justifica la urgencia extraordinaria de un pleno que huele más a seguir intentando estirar de un chicle y de una polémica que ya me da la sensación que está solamente en sus agendas electorales y políticas", ha dicho.

Por su parte, la portavoz del grupo del PSOE-A, María Márquez, ha manifestado que a su partido le gustaría que en una sesión extraordinaria del pleno en enero, además de hablarse de la ley de detectives, se abordaran los "problemas que tienen la mayoría de los andaluces" y se debatiera, por supuesto, de la situación sanitaria y de lo que está aconteciendo en relación con el cribado de cáncer de mama, o sobre los efectos del temporal que ha azotado, especialmente, a las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva.

Asimismo, ha defendido un debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tras la propuesta presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Que ustedes quieren que hablemos de los detectives, muy bien, pero que es que hay otros asuntos de calado y de importancia, que afectan a millones de andaluces y que también se deben debatir", según ha dicho Márquez al PP-A.

Márquez ha aprovechado su intervención para exigir a Toni Martín disculpas y que retire un mensaje en su cuenta de la red social X en el que, tras un incendio en un despacho del área del grupo socialista en el Parlamento andaluz, decía "era María Jesús Montero, que estaba quemando el acuerdo del Parlamento de Andalucía pidiendo un sistema de financiación justo para Andalucía, horas antes de venderle a Junqueras los derechos de los andaluces. De vergüenza".

"Yo he comentado el tuit de una persona, que no es lo mismo, y si quiere usted pedirle a alguien que se acabe con la ruindad en las redes sociales, a ver si mira usted a su querido amigo el ministro de Fomento, que es el catedrático mundial de las faltas de respeto; así que menos indignación", ha replicado Martín a Márquez sobre este asunto.

"LA LEGISLATURA SE ACABA"

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que es una "buena noticia" que se celebre un pleno del Parlamento en enero porque es la "señal de que la legislatura se agota". "Es la señal de que esto se acaba; Andalucía merece un cambio", ha indicado Manuel Gavira, quien ha considerado que esa sesión plenaria se podría "aprovechar" para debatir sobre asuntos que "realmente preocupan a todos los andaluces".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado que es "muy positivo" que en el mes de enero se desarrolle actividad parlamentaria y que si se convoca un pleno extraordinario se permita a la oposición su "labor de fiscalización al gobierno en algunos temas que son candentes y que están ahora mismo ocupando la conversación pública", como la situación sanitaria, con el asunto de los cribados de cáncer, los casos de corrupción o el nuevo modelo de financiación autonómica cuando ya hay una "propuesta y con números".

"Nos parece absurdo o desde luego poco comprensible que un tema del que se está hablando en toda España, en todos los medios de comunicación, no lo abordemos en el Parlamento de Andalucía", según Nieto, quien ha recordado la de veces que se ha debatido sobre este asunto en la Cámara autonómica.

El portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que le parece "fantástico" que la mayoría absoluta del PP-A plantee un pleno extraordinario en el mes enero, en el que debería haber más actividad, pero es una "cacicada" que sólo sea para lo que le "conviene" a ese partido. Ha manifestado que aparte del debate de determinadas leyes, se deberían incluir comparecencias del Consejo de Gobierno sobre la situación sanitaria y el asunto del cribado de cáncer de mama con todo lo que está aconteciendo.

Ha insistido en que es positivo que el pleno se reúna en un mes inhábil como enero, pero "con pluralidad y democracia", es decir, que se traten otros asuntos y no los que interesan sólo al PP-A, porque si no, "esto es un cortijo" de ese partido.