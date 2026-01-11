Las andaluzas con cáncer de mama podrán desde este lunes hacerse mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día

Archivo - Mamografía. - JCCM - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama en estadio BI-Rad 4 y 5, los más graves, podrán desde este próximo 12 de enero hacerse en un mismo día las pruebas complementarias necesarias, desde mamografía, ecografía y biopsia. Con esta medida, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno en el último debate de la comunidad, y que entra en vigor el próximo lunes--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se busca "reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona".

Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo, explicaba la Junta cuando anunció la puesta en marcha de esta medida. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

La orden se dirige a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos. La instrucción remitida por la Junta señala que los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus unidades jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

En esta misma línea, la Administración de la Junta de Andalucía establece que los órganos superiores y directivos impulsarán y orientarán la actividad administrativa a través de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, precisando que las instrucciones son normas internas destinadas a fijar pautas y criterios de actuación para las unidades dependientes del órgano que las emite.

En consecuencia, las Direcciones Gerencias y las personas responsables de las unidades implicadas deberán velar por el cumplimiento efectivo de la instrucción. Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación con el fin de asegurar su correcta implantación y funcionamiento.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, calificaba este pasado viernes de "avance importante" la "extensión" del acto único para la realización de pruebas diagnósticas con "alta" sospecha de cáncer de mama a todas las unidades de mama de Andalucía. Sanz defendía la "decisión importante" de extender este acto único --que se hacía en algunos centros sanitarios-- a fin de "homogeneizarlo y garantizarlo". Las Unidades de Mama de los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación íntegra.