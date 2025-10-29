Mazagón (Huelva) acumula hasta 160 litros en 12 horas, mientras Cazalla y Almadén (Sevilla) rozan los 90

Imagen de archivo del municipio de Isla Cristina (Huelva), que ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles, 29 de octubre de 2025, en Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de agua por precipitaciones en este miércoles ha experimentado un "repunte especial de 160 litros en 12 horas" en Mazagón (Huelva) o de hasta 120 en Palos de la Frontera y Moguer. En cuanto a la provincia de Sevilla, otra de las más afectadas por las lluvias, en localidades como Cazalla de la Sierra y Almadén de la Plata, se han rozado los 90 litros, con 89,2 y 72,2, respectivamente.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que este recuento se ha producido en la jornada de este miércoles, 29 de octubre, y hasta las 12,00 horas, cuando, según ha agregado, es la provincia de Huelva la que ha presentado mayores precipitaciones de toda la región andaluza, siendo su litoral el más afectado.

Además, tras su paso por Huelva y Sevilla, el delegado ha apuntado a que las precipitaciones "seguirán su camino hacia Córdoba, donde ya se están presentando grandes registros", y en algunas zonas de Jaén, hasta entrar "en el interior de la península". Así, ha estimado que las zonas cordobesas de Los Pedroches, la Sierra Norte y su campiña serán "las que sufrirán mayor intensidad".

No obstante, se prevé que la persistencia de las precipitaciones cese "hasta las 21,00 horas en la zona occidental de la región", aunque ha indicado es "es posible que acortemos la hora y paren antes de lo previsto".

Por otra parte, Del Pino ha concretado que la zona oriental de la región se encuentra "desligada de esta situación de fuertes lluvias", aunque ha señalado que "hay ecos en la provincia de Málaga", y se están reactivando las precipitaciones en algunos puntos de la provincia malacitana.

Durante este miércoles se ha mantenido activado el aviso rojo por lluvias hasta las 14,00 horas en el litoral de Huelva, así como en las comarcas del Andévalo y Condado, cuando se ha rebajado a naranja.

También en naranja se encuentra en esta jornada el resto de la provincia de Huelva, además de la Sierra Norte y Sur de Sevilla y la Sierra de los Pedroches y la campiña, en la provincia de Córdoba.

Asimismo, Aemet mantiene activos los avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en la Comarca Subbética cordobesa; en las comarcas de Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía, en Málaga; y en Costa, Nevada y Alpujarras, en Granada.