La Media Maratón de Jaén celebrará su 30º aniversario el 15 de noviembre con récord de 2.800 corredores

Presentación de la XXX Media Maratón de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Media Maratón de Jaén celebrará su trigésimo aniversario el 15 de noviembre con "registros históricos", al reunir a 2.800 corredores, más del doble con respecto al año pasado. A ellos se sumará el millar que participará en la 10K en memoria de Paco Manzaneda.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Deportes, Beatriz López, ha presentado este martes ambas citas. En el acto, celebrado en los Baños del Naranjo, han estado acompañados por la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el director general adjunto de Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez, y representantes del resto de patrocinadores y colaboradores.

"Esta edición tiene un significado especial porque estamos hablando de una competición que cumple 30 años de historia, pero que, sobre todo, está viviendo uno de sus mejores momentos. Una prueba que ha sabido reinventarse, crecer y encontrar su sitio hasta convertirse en una cita cada vez más importante dentro del calendario del atletismo andaluz", ha destacado el regidor.

Al hilo, ha señalado que, cuando se puso en marcha el proyecto 'Jaén, ciudad del atletismo', el objetivo era que "fuese reconocida por su apuesta por este deporte, por su capacidad organizativa y por la celebración de grandes acontecimientos deportivos. Y, dentro de esta iniciativa, según ha reconocido, la media maratón "había una prueba que era la que más estaba costando promocionar".

De ahí que haya valorado su evolución: "Los datos hablan por sí solos. Hace apenas tres años contábamos con poco más de 350 corredores. Hoy estamos hablando de una participación que multiplica por diez aquella cifra. Es un crecimiento extraordinario que demuestra que el trabajo está dando sus frutos y que Jaén está ganando peso en el panorama del atletismo popular", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Deportes, quien ha asegurado que la capital "está preparada para vivir la mejor media maratón de toda su historia" y "lo hace con un 30 aniversario que supone un gran salto cualitativo y cuantitativo" en su organización.

Prueba de ello, según ha apuntado, es que "los dorsales se agotaran hace meses con una participación nunca antes vista y con un incremento de más del doble con respecto al año pasado, lo que viene a demostrar el interés que ha despertado esta prueba".

"Además, con importantísimas novedades, como el nuevo recorrido de una sola vuelta homologado por la Real Federación Española de Atletismo, una bolsa del corredor atractiva e importantes premios en metálico. En definitiva, una edición histórica que va a marcar un antes y un después en el atletismo jiennense", ha subrayado López.

El nuevo circuito de una sola vuelta, con alguna pequeña novedad con respecto al presentado en sociedad el pasado 19 de mayo debido a las obras de la plaza de la Constitución, tiene salida (a las 09,30 horas) y meta en la calle Virgen de la Cabeza. El trazado de 10K, que coincide en gran parte del recorrido con el primero, servirá para acreditar marca en la próxima Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

PREMIOS

Entre otras novedades, se ha aludido a la implantación de nuevos premios en metálico para los tres primeros clasificados en las categorías absolutas masculina y femenina de la media maratón, que serán de 300 euros para el primero; 200, para el segundo, y 100, para el tercero. También 300 euros recibirán los ganadores y ganadoras de la modalidad para personas con algún tipo de discapacidad.

Los deportistas que suban al podio en el resto de categorías de la media se llevarán un trofeo, como los tres primeros y primeras en cruzar la meta de los 10 kilómetors, donde habrá una general, pero no categorías específicas.

Además, el Patronato Municipal de Deportes ha anunciado otra serie de obsequios, como gafas especiales diseñadas para bloquear la luz azul y regular el ritmo circadiano o lotes de suplementación deportiva, para los atletas más destacados.

Por otro lado y un año más todas, quienes consigan finalizar el recorrido de la media maratón obtendrán una prerreserva de dorsal para la San Antón 2027, para que lo abonen y formalicen en el plazo que se estipule en el reglamento de la citada carrera, prevista en enero.

RECOGIDA DE DORSALES

La recogida de dorsales se ha fijado en la galería comercial del centro comercial Jaén Plaza el viernes 13 de noviembre entre las 17,00 y las 22,00 horas y el sábado 14 en esta misma franja horaria y también por la mañana de 10,00 a 15,00 horas. Además, se podrán retirar el mismo día de la prueba, en una carpa habilitada junto a la salida y meta, entre las 8,00 y las 9,00 horas.

Finalmente, desde la organización se ha recordado que el reglamento, los circuitos en varios formatos o cualquier otra información relevante sobre la prueba se pueden consultar en la web https://jaenciudaddelatletismo.es.