Medicina y el doble grado de Biotecnología y Bioquímica, las notas de corte más altas en segunda adjudicación en Córdoba

Archivo - Rectorado de la UCO en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grado de Medicina, con un 13,125, y el doble grado de Biotecnología y Bioquímica, con un 12,861, vuelven a marcar las notas de corte más altas en la Universidad de Córdoba (UCO), esta vez en la segunda adjudicación, para el próximo curso 26/27.

Según la información del Distrito Único Andaluz, consultada por Europa Press, completan el 'top 5' los grados de Enfermería, con un 12,470 como nota de corte; el de Veterinaria, con un 12,264, y el de Fisioterapia, donde al nota de corte se ha quedado en un 12,088.

Cabe recordar, tal y como informó la UCO en su momento, que las notas de corte de las titulaciones más demandadas en la primera adjudicación fueron un 13,204 en Medicina; un 12,861 en Biotecnología y Bioquímica, un 12,502 en Enfermería; un 12,219 en Fisioterapia; un 12,430 en Veterinaria y un 12,070 en Biotecnología.

Además de las anteriormente mencionadas, en la primera fase ya completaron el cupo de admisión las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Enología, Física, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Matemáticas y Filosofía, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, Química y Trabajo Social.

Además, se completaron los itinerarios conjuntos de Administración y Dirección de Empresa y Derecho, Educación Primaria Bilingüe y Estudios Ingleses, Enología e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Historia e Historia del Arte, Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería forestal e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Traducción e Interpretación (francés) y Filología Hispánica, Traducción e Interpretación (inglés) y Estudios Ingleses, y Turismo Bilingüe con Administración y Dirección de Empresas.