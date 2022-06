Médicos andaluces alertan de "guerra entre CCAA" para captar profesionales y la incapacidad del SAS para cubrir plazas

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) pide revisar los incentivos para que las zonas de difícil cobertura no vuelvan a quedarse sin atención médica este verano

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha vuelto a denunciar este miércoles la falta de profesionales para garantizar, por un lado, el derecho de la ciudadanía a ser atendida adecuadamente y, por otro, el derecho de los facultativos andaluces a disfrutar de las vacaciones estivales.

"Que en Andalucía y en este país faltan médicos de todas las especialidades, principalmente en Atención Primaria, es una verdad incontestable", han afirmado desde el SMA desde donde aseguran que "desde mucho antes de la pandemia nuestra organización viene advirtiendo de la gravedad de la situación, que empeora cada año sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas realmente eficaces al respecto".

"Es cierto que este es un problema nacional que afecta a todas las comunidades sin distinción y que, por tanto, el principal actor que debiera tomar medidas es el Gobierno central", han dicho. "Pero también es cierto", han puntualizado desde el SMA, que "esta situación ha provocado una guerra entre comunidades que intentan captar médicos a costa de dejar sin efectivos a comunidades vecinas".

Para el Sindicato Médico Andaluz esta es "una responsabilidad compartida pero que, lejos de disculpar a ambas administraciones, pone de manifiesto su incapacidad para llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos y deja en evidencia que sus intereses políticos priman sobre los beneficios de la ciudadanía".

"Sea de quien sea la responsabilidad o corresponda a quien corresponda las medidas correctoras, el hecho es que una vez más van a quedar plazas sin cubrir en Andalucía para este verano", han subrayado desde el SMA.

Según han explicado, esta situación, que se reproduce verano tras verano, supone que "muchos médicos tendrán que atender en el mismo horario al doble de pacientes o que algunos centros de salud no podrán abrir por las tardes". "Tampoco hay que olvidar los retrasos en las listas de espera para consulta en atención especializada, intervenciones quirúrgicas o pruebas complementarias", han puntualizado.

El SMA ha detallado que, de los 18.000 contratos ofrecidos para el verano en Andalucía, solo 1.300 son para médicos y muchos de estos contratos quedarán vacantes como viene ocurriendo desde hace años. "Esperemos al menos que la posibilidad voluntaria de prolongar la jornada en concepto de continuidad asistencial sea ofrecida en todos los centros y a todos los facultativos para de esta forma aumentar la oferta asistencial", han indicado.

"Hay que revisar también los incentivos para las zonas de difícil cobertura, ya que es evidente que o se añaden mejoras económicas interesantes o seguiremos sin poder cubrir esas zonas", han matizado.

El SMA ha denunciado que, tanto el Estado español como las distintas comunidades autónomas llevan años invirtiendo millones de euros en formar médicos altamente cualificados mediante el sistema MIR, de los cuales un porcentaje pequeño, pero no despreciable, acaba migrando a otros países de la zona euro que ofrecen mejores condiciones laborales retributivas, se marchan a sus países de origen o simplemente optan por trabajar en el ámbito privado".

"Mientras tanto nuestra comunidad se llena de médicos extracomunitarios que han sido formados con unos estándares muy distintos a los que imperan en la comunidad europea", han afirmado los médicos andaluces quienes dicen que "no es comprensible que cada verano se contrate a médicos licenciados que aún no han realizado el MIR en lugar de aumentar las plazas para que cada año salgan más médicos con su formación de especialistas completada".

Por estos motivos, desde el Sindicato Médico Andaluz han vuelto a solicitar este miércoles que se revise el acceso al MIR "para que no queden plazas vacantes como ha ocurrido en estos últimos años". "Todos los licenciados en Medicina han demostrado de sobra su cualificación y se les debe dar opción para cubrir una de esas plazas antes que dejarlas vacantes".

"Los ciudadanos de la comunidad andaluza merecen una atención de calidad y accesible durante todos los meses del año y proporcionada por médicos cualificados, no por otras categorías". "Parece que la única solución que se les ocurre a nuestros gobernantes es que el paciente no pueda acceder a la atención médica y sea atendido por otro personal que no ha recibido la misma formación, quizás sea porque así ahorran dinero", han subrayado.

"No existen soluciones mágicas, pero son nuestros gobernantes los que tienen la obligación legal y moral de trabajar para conseguir el suficiente consenso y los suficientes medios que garanticen el fin de esta carencia progresiva de profesionales médicos", han enfatizado.

Si la guerra entre comunidades ya se ha producido, Andalucía deberá ganarla y si para ello debe aumentar el porcentaje del PIB que se invierte en sanidad, mejorar las condiciones laborales, ofrecer incentivos realmente atractivos y complementos retributivos por encima de los que ofrecen otras comunidades, la Junta de Andalucía tendrá que hacerlo". "Solo así evitaremos que en los próximos veranos la situación sea igual o peor que la actual", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.