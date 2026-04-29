Médicos andaluces respaldan con cerca de un 22% el tercer día de huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno central

Manifestación de profesionales médicos en Málaga, a 29 de abril de 2026. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tercer día de huelga de la nueva semana de paros convocados por los sindicatos médicos para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno central ha contado, en el turno de mañana, con un respaldo de cerca del 22% (21,84% exactamente). Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 27,84%; en Cádiz, del 21,05%; en Córdoba, del 13,59%; en Granada, del 21,20%; en Huelva, del 25,46%; en Jaén, del 12%; en Málaga, del 24,03%; y en Sevilla, del 24,57%.

Son los datos oficiales ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a preguntas de Europa Press. El SAS acumuló este pasado lunes 27 de abril otras 15.862 consultas externas suspendidas, 3.716 pruebas diagnósticas y 922 intervenciones quirúrgicas sin hacer --con un impacto económico de 6,8 millones de euros.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha recriminado estos días la "incapacidad negociadora" de la ministra de Sanidad, Mónica García. "Los médicos --ha sostenido-- llevan meses pidiendo que se siente a negociar un Estatuto Marco que refleje la realidad de la profesión y el único movimiento que hemos visto por parte del Ministerio ha sido echar las culpas a las comunidades autónomas". "La ministra no tiene interés en encontrar una solución. De hecho, diría que tiene un interés político por no encontrarla porque quien sufre la huelga son las comunidades autónomas", ha sentenciado.

Para Antonio Sanz, esta actitud es de "una irresponsabilidad mayúscula porque las consecuencias de su dejación de responsabilidades es un daño difícil de reparar al sistema sanitario que perjudica claramente a los ciudadanos". Ante esto, ha vuelto a reclamar que dimita y "deje paso a otra persona que tenga voluntad de encontrar una solución".

"Está haciendo un daño muy grande a la sanidad. Pregunten a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la suspensión de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas", ha apostillado. La suspensión de la actividad asistencial se ha traducido en Andalucía en la suspensión de una media de 50.000 actos sanitarios cada día de huelga, según el consejero. En total, con las distintas convocatorias de huelga ya son alrededor de 816.000 los actos asistenciales afectados, con un impacto económico de 118 millones de euros.

"Le hemos mandado una carta, se lo hemos dicho en la reunión del Comité Interterritorial directamente y ahora se lo vuelvo a pedir: ministra, dimita y deje hueco a quien tenga voluntad real de encontrar una solución. Una vez más, muestro mi respaldo a los médicos. Sólo desde el diálogo, con capacidad de escucha y voluntad para negociar se logran los acuerdos, como estamos logrando en Andalucía", ha remarcado Sanz.