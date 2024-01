Médicos de primaria proponen al SAS visar fuera de consulta la receta de psicofármacos para "evitar agresiones"

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad que valoren ordenar un trámite de visado por la inspección correspondiente de algunos de los psicofármacos "más conflictivos", porque "sacar de nuestras consultas la decisión y negativa final a dicha prestación en los casos en que se demanden para objetivos diferentes del tratamiento de una enfermedad evitaría un número sustancial de las agresiones más graves".

Así lo indica la organización en un comunicado, en el que lamenta que las agresiones a los profesionales sanitarios "no paran de crecer", toda vez que señalan que si en 2019 "se comunicaban una media de tres agresiones al día en Andalucía, los últimos datos de 2023 estimaban una media de cinco", y añaden que Málaga "tiene el dudoso honor de ostentar el primer puesto entre las provincias andaluzas" y que la atención primaria y las médicas "son el lugar y las profesionales más agredidas".

"Aunque ninguno de nosotros estamos libres, es excepcional el profesional con atención al público que no ha sufrido una o varias situaciones de esta índole. Hay personas que llegan con peticiones a las que los profesionales no podemos o no debemos dar respuesta, algunas reaccionan con una brutalidad inadmisible. No podemos en los casos de falta de recursos y tiempo para atender antes y mejor a las personas que así lo precisen. Para ello necesitamos plantillas bien dimensionadas y poner orden en el caos actual para el acceso indiscriminado a nuestras consultas", manifiesta el sindicato.

Al respecto, señala que a final de 2022 la Consejería de Salud y Consumo "anunció la creación de varios cientos de plazas de médicos de familia y pediatras dotadas presupuestariamente en 2023, cuya ejecución ha sido anecdótica", ya que ha finalizado 2023 y "no se ha intentado siquiera la oferta y contratación". "No sirve decir que no hay médicos disponibles, estamos seguros que la mayoría no quedarían vacantes salvo en alguna zona de difícil cobertura".

"No debemos en situaciones de exigencias indebidas: certificados improcedentes o falsos, y pruebas o tratamientos no pertinentes.

En esta última situación están incluidos una gran parte de los casos que protagonizan los sujetos con conductas más violentas y que más daño producen. Nos referimos a la petición de recetas de ciertos psicofármacos con la finalidad de satisfacer una adicción o mercadear de forma ilegal con ellos, ya que se cotizan a un precio elevado en ciertos ámbitos", manifiestan desde el SMP.

De este modo, explican que actualmente la decisión de facilitar o negar estas recetas corresponde al médico de familia que "tiene que tomar la decisión en la soledad de la consulta delante del agresor", lo cual "nos pone en una situación de enorme vulnerabilidad para sufrir conductas violentas ejercidas con el objetivo de amedrentarnos para que cedamos o castigarnos por nuestra negativa".

Por ello, hace dos días "hemos trasladado a cargos de la Junta de Andalucía en Málaga una petición, y hoy hemos hecho la misma petición oficialmente al Ministerio de Sanidad, para que valoren ordenar un trámite de visado por la inspección correspondiente de algunos de los psicofármacos más conflictivos", porque de "nada sirve, aunque se agradece, que ahora nos acompañen y ayuden a paliar los daños que los profesionales sufrimos con las agresiones si crecen cada día y seguimos tremendamente expuestos porque no se atajan y previenen controlando las causas evitables".

PIDEN "COLABORACIÓN Y SERENIDAD" A LAS PERSONAS DESCONTENTAS

Además, desde el SMP piden "colaboración y serenidad" a las personas descontentas, y les animan a utilizar los cauces reglamentarios para reclamar cuando no obtienen el servicio que creen que necesitan con la rapidez o calidad "adecuadas". "Las quejas constatables y medibles ayudan a visibilizar la magnitud y repercusiones de los errores en el funcionamiento del sistema sanitario, lo cual nos facilita el feedback necesario para analizar y buscar soluciones", expone.

Por último, en su comunicado el sindicato pide a la Consejería de Salud y Consumo y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "sean receptivos a los graves problemas que sufrimos los médicos y demás profesionales de la atención primaria, dimensionen las plantillas a la realidad del trabajo que desempeñamos y a nuestras competencias, y escuchen las soluciones que podríamos aportar desde el conocimiento que nos da nuestra profesión y la experiencia diaria".