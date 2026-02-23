Medina Azahara llegará a Pozoblanco (Córdoba) con su gira de despedida el próximo 8 de mayo

Presentación del concierto de Medina Azahara en Pozoblanco. - AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Pozoblanco acogerá el próximo viernes 8 de mayo, a las 21,30 horas, uno de los conciertos más emotivos del calendario cultural de este año con la actuación de Medina Azahara, que llegará al Teatro El Silo dentro de su gira de despedida 'Todo tiene su fin'.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento pozoalbense en una nota en la que ha detallado que tras más de 45 años de trayectoria musical, la mítica banda cordobesa se encuentra recorriendo distintos puntos de España para decir adiós a sus seguidores con un tour muy especial que repasa los grandes himnos que han marcado varias generaciones. La gira supone el cierre definitivo de una carrera fundamental para entender el rock andaluz y la historia reciente de la música en español.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello ha señalado que "este concierto refuerza la apuesta decidida del Ayuntamiento por una programación cultural de calidad, diversa y accesible, capaz de atraer a públicos de todas las edades y de situar a Pozoblanco como un referente cultural en el norte de la provincia".

Por su parte, la concejal de Cultura, Marisa Sánchez, ha querido resaltar que "el Teatro El Silo se consolida como un espacio vivo, con propuestas de primer nivel". "Pozoblanco ya no es solo un lugar donde se vive la cultura, sino un lugar al que los grandes artistas quieren venir", ha dicho.

La presentación oficial del concierto ha contado con la presencia del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, del representante de la promotora Espectáculos Doble A, Pablo Lozano, así como de Paco Ventura y Manuel Ibáñez, miembros históricos del grupo.

Durante el acto, se ha puesto en valor la importancia de que Pozoblanco forme parte de una gira tan significativa, que permitirá al público disfrutar en directo de canciones convertidas ya en clásicos del panorama musical, en un formato cercano y especialmente emotivo como es el teatro.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo miércoles, 25 de febrero, a las 12,00 horas, y podrán adquirirse tanto a través de la web 'www.tickentradas.com' como en la taquilla del Teatro El Silo, en su horario habitual, de miércoles a viernes, de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 21,00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se ha destacado que este concierto se enmarca dentro de la apuesta por una programación cultural de primer nivel, capaz de atraer a públicos de distintas generaciones y de consolidar al municipio como un referente cultural en el norte de la provincia. Al comienzo de la presentación se ha querido mostrar las condolencias, por parte del alcalde y demás intervinientes, con motivo del fallecimiento del periodista Juan Luis Dorado.