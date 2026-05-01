Medio centenar de cruces adornan Granada este fin de semana por el Día de la Cruz

Archivo - Varias personan visitan una cruz. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Granada vuelve a llenarse de flores, música y tradición con motivo de la celebración del Día de la Cruz este 2 y 3 de mayo con más de medio centenar de cruces repartidas por todos los barrios y una intensa programación cultural pensada para todos los públicos.

Las más de 50 cruces previstas distribuidas en distintas categorías como calles y plazas, patios, escaparates, centros educativos, hermandades y asociaciones vecinales consolidan esta festividad como una de las grandes expresiones de identidad colectiva de la ciudad.

Además, esta celebración adquiere este año un significado especial al convertirse también en un escaparate del valor cultural y patrimonial de Granada dentro de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El acto institucional más destacado tendrá lugar el sábado a las 12,00 horas en el Patio del Ayuntamiento, donde se celebrará el tradicional pregón del Día de la Cruz, este año a cargo de Carlos Marín López, músico y comunicador profundamente vinculado a la cultura popular granadina y a Coros y Danzas de Granada, entidad que además celebra este año su 85 aniversario.

Tras el pregón se hará entrega de los premios del concurso de Cruces 2026. La programación continuará durante toda la jornada en la Plaza del Carmen. Allí actuarán la Escuela Municipal de Flamenco Reina Sofía, el Grupo Municipal de Bailes Regionales, la Asociación de Vecinos Cervantes, la Escuela Mundial de Ogíjares, Pasión Flamenca, la Academia de Baile Adrián y Cristina y el Grupo de Baile de Mónica Mingorance, además de distintos espacios de música ambiente.

Uno de los grandes atractivos de esta edición llegará también el sábado a partir de las 19,00 horas en la explanada del Palacio de Congresos, con la celebración de la Gala Día de la Cruz en Granada de Radiolé, que reunirá actuaciones continuas por sevillanas con artistas como Manguara, Brisa de la Puebla, Media Luna, Iván Gallego, Manuel Orta, Los Sureños, Cantares de Huelva, María Márquez, Los del Guadalquivir, Domingo Manguara y Alicia Fernández.

El programa continuará el domingo en la Plaza del Carmen con nuevas actuaciones de grupos y colectivos granadinos como El Jaleo Casería del Montijo, Coro Abriendo Camino, asociaciones vecinales del Zaidín-Vegeles y Realejo-San Matías, Pasión Flamenca de la Asociación Lancha del Genil, Coro Duende, la Escuela Flamenco Fanitas y un Coro Rociero que pondrá el broche final a la jornada.

Este mismo día, la Plaza de las Pasiegas acogerá a las 19,00 horas el tradicional Concierto del Día de la Cruz de la Banda Municipal de Música, sumando una nueva propuesta cultural a una programación que vuelve a convertir Granada en un gran escenario al aire libre.