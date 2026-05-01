El PSOE de Granada reivindica en este Primero de Mayo "empleo digno, estable, seguro y de calidad"

Acto reivindicativo del PSOE de Granada con motivo del Primero de Mayo. - PSOE GRANADA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha reivindicado en este Primero de Mayo "empleo digno, estable, seguro y de calidad" y ha garantizado el compromiso de la candidatura socialista al 17M de trabajar para lograr esos avances "desde el convencimiento de que el empleo digno es la primera política de igualdad".

Antes de participar junto al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, miembros de la candidatura y otros responsables socialistas orgánicos y públicos en la provincia, en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, Manzano ha adelantado que, para avanzar en esos objetivos, el programa socialista recoge la puesta en marcha de una Estrategia Andaluza de Empleo de Calidad.

Entre otras medidas, esta estrategia planteará incentivos para convertir contratos temporales en indefinidos o condicionar la concesión de ayudas públicas a que las empresas cumplan criterios claros de empleo digno e igualdad, además de iniciativas para favorecer la incorporación al mercado laboral de colectivos con más dificultades, como jóvenes, personas mayores de 45 años o mujeres, tal como ha recogido el PSOE granadino en una nota.

Como ha subrayado Olga Manzano, son "compromisos que sitúan a las personas en el centro, porque detrás de cada empleo hay un trabajador que necesita estabilidad, un salario digno para vivir y unas jornadas laborales que favorezcan la conciliación"; y porque "detrás de cada persona desempleada hay proyectos de jóvenes que no pueden desarrollarse o la incertidumbre de mayores de 45 años que no logran reincorporarse al mercado laboral y mujeres que encadenan contratos precarios".

Tras recordar los "avances conseguidos" con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral, ha afirmado que el compromiso de María Jesús Montero es trabajar para que esos logros también signifiquen "mejores salarios, más estabilidad, igualdad y prevención laboral y una Junta que acompañe de verdad a quienes buscan empleo".

Para ello, el programa socialista plantea la transformación del Servicio Andaluz de Empleo para que se convierta en una "agencia moderna" que ayude a las personas desempleadas en su itinerario laboral y facilite su inserción. Con ese objetivo, el PSOE se compromete a reforzar la red de orientadores laborales y crear una ventanilla única digital de empleo que integre orientación, formación e intermediación y, sobre todo, reduzca la burocracia.

Olga Manzano ha planteado la lucha contra la siniestralidad laboral como una prioridad y, en esa línea, el compromiso socialista es que la Junta de Andalucía se persone como acusación en los casos de accidentes mortales. Junto a estas medidas, el PSOE plantea una apuesta "firme" por el empleo público, con un plan plurianual para anticiparse a las necesidades en sectores como la sanidad, la educación o la dependencia, sin olvidar el apoyo al trabajo autónomo, el emprendimiento y la economía social.

"En el PSOE creemos que Granada tiene que competir con talento, innovación y derechos para ganar su futuro y presentamos un programa electoral con medidas para fomentar un empleo digno y de calidad que así lo favorezca", ha resaltado la candidata socialista, que ha pedido la confianza al electorado para poder desarrollar este programa, riguroso y con medidas centradas en las personas.

