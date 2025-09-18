Los mejores cortadores de jamón de toda España participan en un concurso nacional en Huétor Tájar (Granada)

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Los mejores cortadores de jamón de toda España han participado en el VII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Villa de Huétor Tájar, que se acaba de celebrar en este municipio del Poniente de Granada.

La cita, que tuvo lugar en el pabellón de usos múltiples del recinto ferial, trajo hasta la provincia de Granada a siete maestros cortadores de jamón procedentes de distintos rincones de España.

Un jurado especializado fue el encargado de puntuar aspectos como el estilo del cortador, la presentación y la limpieza, el remate de la pieza o la rectitud del corte. También valoró el tamaño y grosor de la pieza, la capacidad de colocar cien gramos de jamón por plato o la creatividad y el arte a la hora de presentar los platos.

Los asistentes, cientos de personas, pudieron disfrutar de un jamón recién cortado por profesionales a un precio único. Además, hubo un sorteo de un jamón de Jamones Carpio con más de 24 meses de curación.

La concejala de Festejos de Huétor Tájar, María Mata, destacó "el excelente nivel" de todos los participantes que se dieron cita en el concurso nacional, "que con su arte nos han ofrecido un verdadero espectáculo para los sentidos". Todos los asistentes al evento, además, pudieron degustar posteriormente el jamón cortado.