Desciende a cuatro el número de hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba) tras un alta en Huelva

CÓRDOB 9 Mar. (EUROPA PRESSS) -

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha descendido a cuatro, continuando uno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, después de que se haya notificado un nuevo alta este lunes en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 121 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta de hospitalización haya un total de tres heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba, uno en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Hospital Quirón de Huelva. Por su parte, la única persona que permanece en la UCI está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.