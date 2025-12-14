Melilla rinde un homenaje público al dramaturgo y cineasta Fernando Arrabal

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla ha rendido un homenaje abierto al público al dramaturgo y cineasta Fernando Arrabal (Melilla, 11 de agosto de 1932), en un acto cultural celebrado en el teatro que lleva su nombre. La iniciativa ha tenido como objetivo reivindicar y celebrar la trayectoria de un creador de reconocimiento internacional cuya obra ha sido definida como de "capacidad inconmensurable" y que, según se ha subrayado, ha recibido un reconocimiento insuficiente en España.

Antes del inicio del acto, Fernando Arrabal ha manifestado ante los medios que "soy melillense y me encuentro muy bien en Melilla", al tiempo que ha afirmado que "es una suerte nacer en Melilla". El autor ha anunciado además la donación a la Consejería de Cultura de medio centenar de libros de primera edición, firmados por él, que serán subastados entre coleccionistas.

El dramaturgo ha adelantado igualmente que regresará a la ciudad en los próximos meses con motivo de la preparación de una gran exposición de su obra como pintor plástico, basada en réplicas e influencias de artistas como Duchamp, Picasso y Dalí.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha reiterado a Arrabal la predisposición del Gobierno local a crear un centro especial dedicado al artista que permita acoger su colección de fondos y cuadros. Imbroda ha recordado que el Ejecutivo mantiene desde hace años un contacto permanente con el creador, tanto epistolar como presencial, con visitas a París, para reforzar estas relaciones. Juan José Imbroda ha agradecido el cariño de Arrabal hacia Melilla, así como la donación de las primeras ediciones de sus libros y la futura exhibición de su obra pictórica.

Por su parte, la consejera de Cultura, Fadela Mohatar (PP), ha declarado que "si Málaga tiene a Picasso, Melilla tiene a Fernando Arrabal", tras definir al autor como "el más universal de los melillenses".

Fadela Mohatar ha destacado la relación constante de la ciudad con Arrabal, visible en el teatro que lleva su nombre, en una de sus salas, en la publicación de parte de su obra y en la escultura dedicada a su figura realizada por el escultor melillense Mustafa Arruf.

El homenaje ha culminado en el interior del Teatro Kursaal Fernando Arrabal con el acto titulado 'Arrabal en movimiento', en el que han participado la Agrupación de Escritores y Artistas y la asociación 'Nana', que han escenificado distintos momentos de la vida y trayectoria del creador melillense.