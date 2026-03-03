Mellado destaca que Canal Sur "se volcó" en la cobertura de las borrascas con "más de 70 horas" de directo en una semana

El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, comparece en comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha destacado este martes, 3 de marzo, que los servicios informativos del ente autonómico "se volcaron" en la cobertura del reciente 'tren de borrascas' que afectó a Andalucía en los pasados meses de enero y febrero, y llegaron a dedicar "más de 70 horas" de directo en la semana comprendida entre los días 3 y 10 del pasado febrero.

Así lo ha puesto de relieve Juan de Dios Mellado en una comparecencia ante la comisión de Control de la RTVA y de sus Sociedades Filiales del Parlamento andaluz para informar, a solicitud del Grupo Popular, acerca de la cobertura de Canal Sur de la referida "secuencia de borrascas" registradas en Andalucía, y sobre la audiencia de la misma.

El director general de la RTVA ha subrayado que "los servicios informativos de Canal Sur Televisión y Radio se volcaron en la cobertura de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta' desde que las autoridades empezaron a advertir de la intensidad de las lluvias que predecía la Agencia Estatal de Meteorología" (Aemet).

Así, "se informó puntualmente de los avisos meteorológicos, de las decisiones de las distintas autoridades sobre la interrupción de actividades lectivas o profesionales, y de todos los datos necesarios para que la población andaluza estuviera informada no sólo de lo que ocurría, sino de la recomendación de las autoridades para evitar desgracias personales", según ha puesto de relieve.

Mellado ha señalado que, "ante la activación de los avisos, los servicios informativos asumieron su mandato estatutario de servicio público esencial, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la cohesión territorial", y ha remarcado que, "desde el primer momento, el objetivo estratégico no fue sólo la crónica de los hechos, sino la articulación de un canal de comunicación directo entre la autoridad y la población, facilitando la adopción de medidas de prevención".

Ha explicado que "se emitieron cuatro especiales informativos con comparecencia de distintos representantes públicos para ofrecer los datos de última hora", y, "una vez superado el pico de intensidad de la borrasca, los equipos profesionales de la RTVA permanecieron sobre el terreno para documentar todo lo que estaba sucediendo".

"La programación de la mañana, la tarde y de la noche, tanto de la radio como de la televisión, se volcó en dar cobertura informativa" en las localidades donde se producían los efectos de las borrascas, ha abundado el director de la RTVA, que ha destacado igualmente que se retransmitieron "íntegramente" las comparecencias del consejero de Emergencias, Antonio Sanz, así como que hubo "un seguimiento de las crecidas fluviales y las labores de limpieza, y de todos los avisos dados por las distintas autoridades y administraciones".

Asimismo, "hubo espacios de servicio para la gestión de ayudas y reclamaciones por daños, y también un seguimiento de todo el regreso a casa de los desalojados" como consecuencia del temporal, según ha detallado también Juan de Dios Mellado, que ha precisado que "se produjeron más de 70 horas de información en directo entre el 3 y el 10 de febrero", lo que equivale a "diez horas al día de media" con conexiones "en circunstancias muy complicadas, tanto por el acceso a los lugares como por las condiciones meteorológicas" que dificultaban las comunicaciones.

DATOS "RÉCORD" DE AUDIENCIA

Juan de Dios Mellado ha valorado que la respuesta de la audiencia a ese trabajo de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Televisión "fue contundente, alcanzando en estos ocho días una audiencia récord del último año, elevando la cuota de pantalla de Canal Sur Televisión al 12% de audiencia".

Además, ha puesto de relieve que "todos los espacios de la programación de Canal Sur Televisión se dedicaron exclusivamente a dar información de lo que estaba sucediendo en Andalucía", con "cifras récord de audiencias, superando los dos dígitos".

El director de la RTVA ha reivindicado también el "despliegue profesional y técnico muy importante" que tanto Canal Sur Radio como Radio Andalucía Información llevaron a cabo en esos días "para informar sobre las incidencias causadas por el temporal, haciendo conexiones con distintos puntos de Andalucía" para "contar al minuto todo lo que estaba pasando".

De esta manera, el director de la RTVA ha querido "agradecer el trabajo y la profesionalidad" de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Televisión, de "todos los periodistas, técnicos, cámaras, operadores, montadores", que estuvieron "implicados de forma muy importante para ofrecer una información rigurosa, amplia y próxima para que toda Andalucía conociera la magnitud de los problemas" que se estaban registrando por las borrascas.

Mellado ha considerado que, con esta labor, "Canal Sur ha reafirmado su compromiso con el servicio público" que tiene "encomendado", y ha concluido destacando que ello "ha provocado que Canal Sur Televisión haya obtenido en el mes de febrero" recién concluido "el mejor dato de los últimos doce años" en audiencia, y haya sido "la segunda cadena más vista en Andalucía" en ese periodo de tiempo, "superando con creces a Televisión Española y Telecinco", ha valorado antes de concluir sentenciando que esto "demuestra que Andalucía sintoniza Canal Sur, y que Canal Sur sintoniza con Andalucía".

VALORACIÓN DEL PP-A

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Auxiliadora Izquierdo, en representación del grupo que ha solicitado esta comparecencia, ha defendido que los referidos datos de audiencia destacados por el director general "han demostrado que los andaluces, una vez más, han confiado en la radiotelevisión andaluza" para "estar informados de primera mano en unos momentos tan difíciles y en los que teníamos que estar prevenidos ante cualquier circunstancia".

La representante del Grupo Popular ha considerado que se ha vuelto así a "poner sobre la mesa" la "utilidad como servicio público" de Canal Sur, que "ha demostrado que está no sólo en momentos históricos y agradables para nuestra tierra, sino también en los momentos más difíciles", siguiendo lo que determina su "carta de servicios", según ha concluido.