Mellado espera lograr la plantilla que la RTVA "necesita, funcional y operativa" tras perder 150 efectivos en una década

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha manifestado este miércoles en el Parlamento que su objetivo es lograr la plantilla que la cadena autonómica necesita, "funcional y operativa", tras haber "perdido" 150 miembros en la última década y no haberse podido llevar a cabo nuevas incorporaciones.

Durante una comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre la situación de la plantilla de la RTVA, Mellado ha expuesto que está compuesta por 1.390 efectivos, entre directivos, miembros del consejo de administración y personal de plantilla, mientras que 187 de ellos son interinos en diversas categorías, y los relevistas (complementan la jornada de personal que solicita la jubilación parcial) ascienden a 38.

Ha agregado que, en lo que va de año, se han jubilado 13 personas, cinco de ellas por edad y el resto anticipadamente. Ha señalado que en una década la cadena ha visto reducidos sus efectivos en 150, por diversos motivos, y no pudieron ser sustituidos porque había una normativa que impedía a la RTVA hacer nuevas contrataciones.

La edad medida de la plantilla de la RTVA en estos momentos supera los 55 años, según ha indicado Mellado, quien ha apuntado que eso supone que en pocos años habrá un importante número de jubilaciones.

Ha puesto el acento en que desde el año 2008 no se ha convocado ningún concurso oposición para nuevos accesos, ni se han podido hacer contrataciones de carácter temporal.

En su opinión, el objetivo es lograr la plantilla que la RTVA necesita, funcional y operativa, y ha expuesto que la realización de los procesos selectivos de personal, tiene que estar habilitado por la ley de presupuestos y lo tiene que autorizar la administración.

Ha asegurado además que se están buscando soluciones para lograr la estabilidad de los trabajadores temporales y que se ha empezado a trabajar en un plan de empleo de futuro exhaustivo para la RTVA.

EL PSOE: LO MUCHO QUE EXIGIERON SE LES ESTÁ VOLVIENDO COMO UN BOOMERANG

La diputada del PSOE, Beatriz Rubiño, ha recriminado al director general de la RTVA el discurso de "la herencia recibida" tras apelar a que "el Gobierno andaluz lleva dos años y medio instalado en San Telmo" y ha considerado que "lo mucho que exigieron y prometieron en la oposición se les está volviendo como un boomerang".

Rubiño ha sostenido que "si hay voluntad y medios puede hacerse la estabilidad de la plantilla y la mejora de las condiciones" y ha reclamado que "respeten los derechos laborales de la plantilla" tras advertir de que "si los postulados acaban imponiéndose a los trabajadores, serán para todos los andaluces".

El diputado del PP, Bruno García, quien ha arrancado su intervención señalando que "queremos dar la gracias a todos los trabajadores" por su trabajo durante la pandemia, ha instado a "abordar la cuestión de la plantilla con contexto" tras argumentar que las reflexiones de la oposición "no son justas ni se ajustan a la realidad", por lo que ha esgrimido que Canal Sur forma parte de una herencia que "también hay que gestionar".

García ha apelado a que hay "muchas cosas que mejorar" y ha apuntado que "se está en camino de arreglar el desorden del socialismo de estos 37 años".

Por parte de Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Ángela Rodríguez ha indicado que aunque no le gusta "hablar del pasado", en esta cuestión "es importante mirar las bases en las que estábamos", y la situación de los trabajadores de la RTVA "viene originada por el incumplimiento sistemático, durante años, por parte de los anteriores gobiernos socialistas, de las convocatorias de pruebas selectivas", dando lugar a que "situaciones transitorias o temporales se alargasen de manera indebida". Ha apostillado que esto "no quiere decir" que el Gobierno de PP y Cs, y la actual dirección de Mellado, no tenga "la responsabilidad de solucionar los problemas, pero sería mucho más fácil seguir por un camino recto".

El diputado de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ha sostenido que "la plantilla está preocupada" porque "los trabajadores se encuentran en situación precaria", que ha situado en el hecho de que desde 2010 "no se ha contratado a nadie" y ha avanzado que "en apenas cinco años se jubila una gran parte de la plantilla", a lo que ha sumado una edad media de 55 años. "Esto es muy viejo", ha afirmado, "pasó en Telemadrid, Canal 9 y ahora en Canal Sur".

Sánchez, quien ha apuntado que "las entradillas de los presentadores no tiene nada que ver las noticias de los redactores", ha instado al director geneal de la RTVA a que "escuche a los sindicatos, a los trabajadores", convencido de que "está a tiempo de reconducir".

El parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha ironizado sobre que el director general haya dado cuenta de que este miércoles los informativos de Canal Sur hayan recogido la imputación de la exministra María Dolores de Cospedal por el espionaje al comisario Villarejo para afirmar como si fuera "una medalla que tuvieran que ponerle" y ha calificado de "bluff" al Consejo Profesional, al que ha descrito como "órgano politizado".

Hernández ha comparado los 1.390 trabajadores de Canal Sur con los 1.275 de Mediaset y los 2022 de Atresmedia para señalar que "no es una plantilla corta", mientras que ha señalado la existencia de 500 administrativos para apuntar que "son medios suficientes, son excusas de mal pagador, es un problema de gestión, de mejor manejo de los recursos".