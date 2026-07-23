Meltio imprime desde Linares (Jaén) una réplica en 3D de la Copa del Mundo de fútbol fabricada en acero inoxidable

Imagen de la réplica impresa en 3D por Meltio en Linares (Jaén) - MELTIO

LINARES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La empresa Meltio, con sede en Linares (Jaén), ha impreso en 3D la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026 fabricada en acero inoxidable. Ha sido la forma elegida para agradecer a la Selección Española de Fútbol su segunda estrella del Mundial.

Se han necesitado 20 horas de impresión para obtener esta pieza conmemorativa realizada mediante la deposición de metal por láser e hilo, la tecnología que desarrolla y patenta Meltio.

De esta forma, Meltio ha impreso su propia versión del trofeo de la Copa del Mundo de fútbol, tras la victoria de España por 1-0 sobre Argentina el 19 de julio que dio al país su segundo título mundial.

La pieza es un homenaje, no está a la venta y no es un producto con licencia ni oficial. Permanecerá expuesta en las instalaciones de la empresa en Linares, a menos que los propios campeones la reclamen.

La propia compañía ha indicado que la idea surgió dentro de la empresa durante el torneo, en parte como una broma, y se convirtió en un ejercicio técnico.

La forma del trofeo es, según han apuntado, "uno de los retos más difíciles de abordar con la fabricación aditiva metálica": curvatura continua, una sección transversal que varía a lo largo de toda la altura, ausencia de superficies de referencia planas y salientes desde la base hasta la parte superior.

La pieza se ha fabricado en las instalaciones de Meltio en Linares utilizando un kit de integración Meltio Engine para robots industriales, que monta el cabezal de deposición por láser de la empresa en un brazo robótico. La pieza del trofeo impreso en 3D, mide 29,5 centímetros de altura y 13 centímetros de diámetro, y pesa 13 kilos.

La tecnología de Meltio, la deposición de metal por láser con alambre (W-LMD), pertenece a la familia de la deposición de energía dirigida. Consiste en introducir alambre de soldadura comercial estándar en un baño de fusión creado por láseres, construyendo la pieza capa a capa hasta alcanzar una forma cercana a la definitiva.

El uso de alambre en lugar de polvo metálico hace que el proceso sea más limpio y seguro, y genera mucho menos desperdicio de material y menos mecanizado posterior que el corte de una pieza a partir de un bloque sólido.

Esta misma tecnología se utiliza a diario en los sectores de defensa, aeroespacial, automoción, petróleo y gas, minería e industria pesada, tanto para fabricar componentes como para reparar piezas desgastadas.

Meltio es una empresa española de fabricación aditiva de metales fundada en 2019. Su tecnología propone soluciones de impresión 3D de metal para diversas industrias está patentada por deposición de metal por láser con alambre se utiliza en más de 60 países, con más de 650 sistemas Meltio instalados en todo el mundo, una red de más de 55 socios y más de 70 universidades y centros técnicos.