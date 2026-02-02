Un menor caudal del desembalse de la presa de Quéntar permite reabrir la A-4026 en Pinos Genil (Granada)

El río Aguas Blancas aumentó su caudal tras las lluvias y el desembalse de la presa de Quéntar. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha bajado este lunes los caudales de desembalse de la prensa de Quéntar, lo que ha permitido reabrir la A-4026 en Pinos Genil (Granada).

La presa sigue soltando agua pero a un ritmo menor, por lo que el cauce aguas abajo también ha descendido y ello ha permitido reabrir la vía, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento.

Dada la previsión de lluvia para esta semana no se descarta que los caudales de desembalse tengan que volver a aumentar, por lo que en caso de que vuelva a crecer el río Aguas Blancas se volverá a cortar en coordinación con lo que vaya haciendo la Confederación.

También sigue desembalsando este lunes la presa de El Portillo, que se encuentra en nivel naranja. El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado a Europa Press que el río Castril "lleva muchísima agua" y ya han zonas donde se han producido anegaciones en zonas cercanas al cauce.

Los fuertes vientos también están provocando incidencias en diferentes puntos de la provincia y los servicios de emergencia mantienen la mirada puesta en el cielo ante la previsión de lluvia sobre todo para el miércoles, cuando se esperan fuertes precipitaciones que "caerán sobre mojado" con los problemas que ello puede conllevar.