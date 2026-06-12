La Mesa del Parlamento andaluz ha cambiado de composición desde 1982 por dos dimisiones, una muerte y un recurso al TC

Miembros de la Mesa del Parlamento elegidos en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, desarrollada el 11 de junio de 2026. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz --"órgano rector de la Cámara"-- puede cambiar su composición en el transcurso de una legislatura con ocasión de vacantes que se puedan producir en ella, y cuenta ya con cuatro precedentes de ello a lo largo de la historia de la autonomía derivados de diversas causas; en concreto, por dos dimisiones, un fallecimiento y un recurso de amparo que interpuso en el año 2015 ante el Tribunal Constitucional (TC) la diputada del PP-A Patricia del Pozo.

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado este viernes, 12 de junio, el resultado de la sesión constitutiva de la XIII legislatura, que se desarrolló este pasado jueves día 11, y que incluyó la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara a partir de las votaciones correspondientes para designar al presidente, a los tres vicepresidentes y a los tres secretarios.

Ante la falta de acuerdo previo entre el PP-A y Vox, que sumarían mayoría absoluta en el Pleno en esta legislatura, el Grupo Popular hizo valer su mayor número de diputados para conseguir que tanto el presidente del Parlamento como otros cuatro de los siete cargos de la Mesa --dos vicepresidentes y dos secretarios-- fueran representantes 'populares'.

Así, el diputado por Córdoba Jesús Aguirre fue reelegido como presidente del Parlamento para una segunda legislatura, toda vez que ya desempeñó esa responsabilidad en la legislatura precedente, con el único apoyo de los parlamentarios del PP-A.

De igual modo, la diputada por Cádiz Ana Mestre ha sido reelegida como vicepresidenta primera de la Mesa, mientras que como vicepresidente segundo fue elegido el socialista Fernando López Gil --diputado por Cádiz--, y como vicepresidente tercero el 'popular' Manuel Andrés González, que cuenta con escaño por la provincia de Huelva.

La Mesa contará además con dos secretarios procedentes del PP-A --José Ramón Carmona como secretario primero y Julia Ibáñez como secretaria tercera--, y con la socialista Olga Manzano como secretaria segunda.

Según explicó el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, en una atención a medios tras la sesión constitutiva de la XIII legislatura, desde el PP-A habían ofrecido a Vox la posibilidad de apoyar al representante que dicho partido postulara para formar parte de la Mesa, si bien desde esta formación se declinó esa oferta.

No obstante, tanto el PP-A como Vox, a través de su portavoz Manuel Gavira, subrayaron que, en el caso de que ambos partidos alcanzaran un acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía al hilo de las negociaciones que ya han iniciado, habría "posibilidad" de cambiar la composición de la Mesa, en la que, de este modo, podría darse entrada al menos a un representante de Vox con voz y voto, un supuesto que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, en declaraciones a Canal Sur Radio, también ha confirmado este viernes que podría darse.

El Reglamento del Parlamento dedica el capítulo primero de su Título Tercero a la Mesa de la Cámara, en el que se reconoce la posibilidad de que se produzcan "vacantes" en dicho órgano rector, y el procedimiento que se debe seguir para cubrirlas.

Así, el artículo 37, consultado por Europa Press, determina que "las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas en la forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir".

En los "artículos anteriores" a los que se alude en ese punto del Reglamento se describe el procedimiento de votaciones como las que se realizaron este pasado jueves en la sesión constitutiva para elegir a los siete miembros de la Mesa --por llamamiento individual de los diputados y en urna--, en la que, no obstante, tienen "derecho a estar presentes" todos "los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario".

De esta manera, tanto Vox como Adelante Andalucía y Por Andalucía, que, con 15, ocho y cinco diputados, respectivamente, han obtenido representación suficiente como para constituir grupo parlamentario propio, tienen "derecho" a formar parte de la Mesa aunque sea con vocales que tengan voz pero no voto, como ya ha ocurrido con otros grupos en legislaturas precedentes, toda vez que de momento los únicos partidos que han logrado representación en la Mesa son PP-A y PSOE-A.

PRECEDENTES DE CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA MESA

Al margen de esta cuestión, existen al menos cuatro precedentes de cambios en la composición de la Mesa del Parlamento en el transcurso de una legislatura, dos de los cuales se registraron en la segunda, en el año 1988, cuando el entonces presidente, el socialista Ángel López, dimitió en septiembre como diputado y de dicho cargo, en el que fue sustituido por el parlamentario del PSOE por Huelva José Antonio Marín Rite.

Previamente, también en 1988 pero en enero, falleció un miembro de la Mesa; en concreto, el parlamentario del PSOE por Almería Antonio García, que en aquel momento era secretario primero de dicho órgano del Parlamento. Fue sustituido en dicha responsabilidad, el 9 de febrero, por el también diputado socialista almeriense Francisco Jesús Díaz.

Posteriormente, en febrero del año 2001, en la sexta legislatura, el entonces diputado del PSOE-A Rafael Centeno dimitió como parlamentario y vicepresidente tercero de la Mesa y fue sustituido en dicho puesto del órgano rector por la representante socialista Petronila Guerrero.

El precedente más reciente de cambio en la composición de la Mesa del Parlamento se registró como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en el año 2016 estimó un recurso de amparo interpuesto por la diputada del PP-A Patricia del Pozo, actual consejera de Cultura y Deporte en funciones del Gobierno andaluz.

TRAS UN RECURSO AL CONSTITUCIONAL

Sucedió en la décima legislatura, que transcurrió entre marzo de 2015 y diciembre de 2018, cuando la Mesa del Parlamento quedó constituida con el socialista Juan Pablo Durán como presidente; los diputados Teresa Jiménez (PSOE-A), Esperanza Oña (PP-A) y Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe (Podemos) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente, y los parlamentarios Verónica Pérez (PSOE-A), Julio Díaz (Ciudadanos) y José Antonio Castro (IU) como secretarios primero, segundo y tercero, respectivamente.

Patricia del Pozo presentó un recurso de amparo ante el TC tras la sesión constitutiva de la X legislatura, que se llevó a cabo el 16 de abril de 2015, y en la que la diputada 'popular' fue la segunda candidata a ocupar una secretaría de la Mesa más votada, por lo que le hubiera correspondido ser elegida como secretaria segunda, si bien el presidente de la sesión constitutiva, que era el diputado del PSOE-A Luis Pizarro por ser el de mayor edad, esgrimió lo recogido en el Reglamento acerca de que todos los partidos con grupo parlamentario deben estar presentes en la Mesa para excluir de dicho órgano a Patricia del Pozo --toda vez que el PP-A ya contaba con una representante, que era Esperanza Oña como vicepresidenta segunda--, e incluir en el mismo al parlamentario de IU José Antonio Castro.

El alto tribunal declaró "vulnerado el derecho" de Patricia del Pozo a ejercer sus funciones representativas y reconoció su "derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz como secretaria segunda", anulando ese acuerdo que proclamó como secretarios a Verónica Pérez, Julio Díaz y el citado José Antonio Castro.

Así, el Parlamento se vio en enero de 2017 obligado a modificar la composición de su Mesa "en cumplimiento de la sentencia" del TC para dar entrada a Patricia del Pozo como secretaria segunda, y excluir de este órgano a José Antonio Castro, que desde entonces permaneció presente en la Mesa como vocal, con voz pero sin voto.