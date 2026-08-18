Metro de Granada reduce la velocidad de sus trenes debido el episodio sísmico de este martes

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GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos que se vienen sucediendo en la mañana de este martes en la capital y el área metropolitana con un pico máximo de un terremoto de magnitud 4,7 mbLg registrado por el IGN a las 10,37 horas con epicentro en Gojar y con varias réplicas.

"Debido al seísmo que se ha producido, por motivos de seguridad, reducimos la velocidad a 30km/h lo que puede provocar retrasos leves en toda la línea", señala la publicación de Metro de Granada en su perfil oficial en redes sociales consultado por Europa Press.

Este transporte metropolitano de Granada y su cinturón recorre diversos tramos en las localidades de Albolote, Maracena, Granada capital y Armilla. Además, desde este pasado lunes, Metro de Granada mantiene su estación de Alcázar Genil, en la capital, no accesible para personas con movilidad reducida, toda vez que se están revisando las instalaciones debido al episodio sísmico.