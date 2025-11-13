La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este viernes uno de los grandes conciertos del Orozco Piano Festival

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Orozco Piano Festival contará este viernes a partir de las 20,00 horas con un concierto muy singular, dado que se celebrará en la Mezquita-Catedral de Córdoba. El festival, que esta organizado y patrocinado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y copatrocinado por la Diputación y la Fundación Cajasur, cuenta además con el apoyo del Cabildo de la Catedral.

Según ha informado el Consistorio, el concierto anuncia a la pianista croata Martina Filjak junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por Salvador Vázquez, que interpretarán el Concierto número 1 para piano y orquesta de Brahms. Como previo, la Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab ofrecerán un recital conjunto con obras de Part y de Faure.

La pianista croata Martina Filjak se ha hecho un nombre en el escenario internacional de conciertos gracias a su interpretación apasionada y el brillante dominio técnico de su instrumento. Tras su formación en la Academia de Música de Zagreb, Filjak continuó sus estudios en el Conservatorio de Viena, la Academia de Piano de Como y la Universidad de Música, Teatro y Medios de Comunicación de Hannover.

Su extenso repertorio abarca desde Bach hasta Berio e incluye más de 30 conciertos para piano. Su gran avance llegó en 2009, cuando ganó el primer premio y el Premio Beethoven en el Concurso Internacional de Piano de Cleveland. Desde entonces, la artista ha actuado en importantes salas de conciertos, en festivales y con reconocidas orquestas.

En 2023 fue nombrada directora artística del Festival de Dubrovnik. Entre sus últimas actuaciones destacadas se cuentan invitaciones para tocar con la Orquesta Sinfónica de Porto con Stefan Blunier, la Orchestra di Padova e del Veneto, la Norddeutsche Philarmonie Rostock con Fabrizio Carminati, la Orquesta de Valencia junto Shiyeon Sung, la Orquesta Filarmónica Pannon de Pecs, la Staatskapelle Weimar con John Axelrod, la Asheville Symphony con Darko Butorac, ofreció recitales en la Casa da Música en Porto y regresó al Palau de la Música Catalana.

Martina Filjak ha colaborado con directores de talla internacional y ha tocado con orquestas de todo el mundo entre las que se incluyen las sinfónicas de Bilbao, Tenerife, Barcelona, Málaga en España; la NDR Hannover, la Cleveland Orchestra, La Verdi, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con sede en el Teatro Colón, la Turku Philharmonic Orchestra, la Israel Chamber Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Japan Century Orchestra, Filarmónica de Estrasburgo, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrucken, Filarmónica de Bremen Staatskapelle Halle, Orquesta del Estado de Hannover, Filarmónica Robert Schumann, Filarmónica de Dortmund Nuremberg.

Tambien ha actuado con la Florida Orchestra, Kansas Symphony, Sinfonica de Virginia, de Houston, de Kansas, de San Diego, Asheville en los Estados Unidos.