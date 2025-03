Miles de andaluces salen a la calle en defensa de la igualdad en un 8M marcado por la lluvia

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas de toda Andalucía han salido a la calle en las capitales de provincia para defender la igualdad entre hombres y mujeres, en un Día Internacional de la Mujer marcado por las lluvias, que han provocado la suspensión de distintas manifestaciones en Cádiz, Huelva y Málaga.

En total, la estimación realizada por la Policía Nacional y que ofrece la Delegación del Gobierno es de más de 16.000 manifestantes aproximadamente durante este 8 de marzo en Andalucía.

Por provincias, Granada ha reunido a 7.500 personas en horario de mañana; en Sevilla, 3.600 asistentes por la tarde, y en Córdoba, 2.500 personas (tarde); mientras que en Jaén han acudido 1.300 manifestantes (mañana), y en Almería 600 en la celebrada por la mañana, sin trascender los datos de la convocada en horario de tarde. Hay que mencionar que en Almería y Sevilla las manifestaciones no han sido unitarias, por lo que ha habido más de una convocatoria de diferentes organizaciones.

En Cádiz, Huelva y Málaga también se han celebrado concentraciones por el 8M durante la mañana, aunque las manifestaciones principales convocadas en estas ciudades se han cancelado ante la borrasca 'Jana'. Dos de ellas en la capital gaditana, una con 350 y otra con una docena de personas, y una en la ciudad de Málaga con alrededor de 300 manifestantes, siempre según estimaciones de la Delegación del Gobierno.

Al respecto, hay que reseñar que la movilización feminista de Málaga, que estaba convocada para las 12,00 horas, ha acordado llevar a cabo esta concentración la semana próxima si no hay riesgo de lluvia. Las plataformas principales que han convocado manifestaciones en Cádiz y Huelva también barajan la posibilidad de aplazarlas para una fecha próxima.

Uno de los representantes políticos que se ha prodigado este 8M en Andalucía ha sido la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en Sevilla, donde ha instado a la ciudadanía a no "bajar la guardia" frente a la ola reaccionaria que "está azotando el mundo y que nos inquieta". Además, ha subrayado que esta corriente refleja cómo "muchas veces se mercantiliza con los derechos y la dignidad las mujeres".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reconocido en una manifestación en la ciudad de la Alhambra que, "pese a los avances de las últimas décadas, las desigualdades entre mujeres y hombres persisten y limitan el potencial de la sociedad".

"Hay que atajar esas brechas", ha afirmado, para subrayar que "no podemos tolerar de ninguna manera discursos ambiguos o negacionistas que pongan en cuestión derechos conquistados con décadas de lucha y esfuerzo. La ola reaccionaria que ataca los avances en igualdad debe responderse con firmeza y no como hace Moreno Bonilla, que llegó al poder abrazando las recetas de la extrema derecha y desde entonces ha recortado fondos autonómicos para este ámbito y ha utilizado los derechos de las mujeres como moneda de cambio".

En contraste, el dirigente socialista ha aludido a la acción del Gobierno en este tiempo "donde ha situado la igualdad en el centro de toda su acción política". Entre otros ejemplos, ha citado la recuperación del Ministerio de Igualdad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (con mayor repercusión en las mujeres, que sufren más precariedad que los hombres), la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, el derecho al aborto o el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que este Día Internacional de la Mujer está "teñido de negro" por el presunto crimen machista de Martos, y ha instado "a no dar ni un solo paso atrás en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres".

El socialista ha incidido en que "hay que reivindicar la igualdad real los 365 días del año", cuestión que ha defendido como "más necesaria que nunca, máxime cuando vemos esa ola de antifeminismo en el mundo". "Hay que decir basta ya. Desde luego, el PSOE va a estar, como siempre ha estado, en defensa de esas políticas de igualdad", ha apostillado.

En Almería, el secretario general del PSOE provincial, José María Martín, también ha puesto de relieve los medidas en igualdad del Gobierno central, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, "que en nuestra provincia está beneficiando a 90.000 mujeres". Igualmente, ha condenado el presunto asesinato de la mujer de Martos y ha reclamado que la igualdad "impregne todas nuestras acciones y llegue a todos los rincones para disfrutar de una democracia plena".

Ha criticado que el Gobierno andaluz siga "ignorando" el papel que "siempre han jugado" las asociaciones de mujeres en Andalucía y les "recorte" los fondos, "impidiendo que puedan seguir ayudando a las víctimas de violencia de género o que siga manteniendo medidas de sus pactos con Vox como el teléfono de violencia intrafamiliar, que es un insulto para las mujeres".

La coordinadora provincial de IU Málaga y miembro de la dirección de IU Andalucía, Toni Morillas, no ha podido acudir finalmente a la manifestación anulada por el 8M en Málaga, si bien ha lanzado el mensaje de que "hay que seguir peleando por cada uno de los derechos de las mujeres, cada uno de los días y salir a la calle con alegría feminista, porque lo que tenemos enfrente es una ofensiva reaccionaria articulada a nivel internacional que está atacando nuestros derechos".

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha estado al frente de la delegación socialista provincial en el acto central por el Día Internacional de la Mujer en la capital. Horas antes, ha llamado a las mujeres y hombres socialistas a defender "con uñas y dientes" la igualdad este 8-M, ante el "feminismo fingido e impostado de Moreno Bonilla, que mercadea con los derechos de las mujeres", y ha alertado de la "alarmante llegada de nuevos movimientos fascistas y antidemocráticos que ponen su diana en los movimientos feministas".

A pesar de cancelarse la manifestación por motivos meteorológicos a la que iba a asistir la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, la dirigente ha enfatizado que "no es posible democracia ni progreso sin igualdad: si las mujeres no participan en primera persona en términos económicos y sociales no hay avances. La igualdad tiene que estar en la educación, la sanidad, el empleo, la industria, las relaciones laborales, etcétera: las mujeres tienen que estar en todo lo que construye sociedad". Por ello, ha instado en este 8M a Juanma Moreno a que, "si de verdad defiende los derechos de las mujeres, lo haga con ayudas y no con recortes como los que está acometiendo en esta materia desde que llegó a la Presidencia de la Junta".

JUNTA: "LA IGUALDAD ES UNA LUCHA DE TODA LA SOCIEDAD"

En una atención a medios previa a al acto del 8M celebrado en Villarrasa (Huelva), la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha reivindicado que "la igualdad real es una lucha de toda la sociedad", toda vez que ha incidido en que "aún queda mucho por hacer".

Ha recordado que este día es para reivindicar, pero "también es para celebrar, porque son muchos los pasos que hemos dado". Además, ha insistido en que "para conseguir la igualdad real se tiene que implicar toda la sociedad", toda vez que ha subrayado que "esto va de mujeres y hombres".

En este contexto, la responsable de Igualdad ha recordado la campaña de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, centrada en las mujeres del mundo rural, bajo el lema 'Mujeres Por Bandera', con el objetivo de "visibilizar el impulso, la valentía, la fuerza y el talento que las mujeres del mundo rural han aportado a Andalucía y siguen aportando".