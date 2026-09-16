La militancia del PSOE de Jaén votará en primarias entre Millán y Alberca para elegir al candidato a la Alcaldía

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán (c), y el concejal Carlos Alberca en una imagen de archivo en un pleno junto a la edil África Colomo. - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha proclamado al alcalde de Jaén y secretario general de la agrupación local, Julio Millán, y al concejal Carlos Alberca como candidatos en las primarias para liderar la lista socialistas en las elecciones municipales de 2027.

En concreto, la Comisión Regional de Ética ha proclamado provisionalmente sus candidaturas, sin perjuicio de los posibles recursos, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos en los avales que ambos han presentado en el marco de este proceso abierto en las capitales y municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes.

De este modo, serán los militantes socialistas quienes elegirán al candidato del partido en los citados comicios del próximo mayo. Para ello, se desarrollará una campaña de información entre el este viernes y el 25 de septiembre, mientras que la jornada de votación tendrá lugar el sábado 26 de este mes.

Una situación, con la aspiración de Alberca, que ha causado cierta sorpresa, como reconoció la propia secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en tanto Jaén es la única capital andaluza con alcalde socialista y Millán había expresado su voluntad de seguir liderando el proyecto municipal.

Cabe recordar al respecto que podría haber sido reelegido como candidato a la Alcaldía de forma automática, como contempla el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE para quienes ostentan la alcaldía.

Sin embargo, Millán renunció a esta vía directa para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años.

En este escenario, surgió una candidatura alternativa, procedente, además, del propio grupo del PSOE en el Ayuntamiento y del equipo de gobierno: Carlos Alberca, quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes. Finalmente, será la militancia la que tenga la última palabra.

También habrá votación en primarias en la segunda ciudad jiennense más poblada, Linares. En este caso, han sido proclamados candidatos el secretario general de la agrupación local y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

Además de Jaén y Linares, los otros municipios jiennense mayores de 20.000 habitantes son Úbeda, Andújar, Alcalá la Real y Martos. En esta última localidad, las primarias no han sido necesarias por cuanto el regidor, Emilio Torres, trasladó su intención de repetir como cabeza de lista y su designación de produjo de forma directa.

En Andújar y Úbeda hubo una única precandidatura, por lo que fueron proclamados como candidatos a la Alcaldía, respectivamente, la expresidenta del PSOE y exconsejera Micaela Navarra y el primer teniente de alcalde ubetense y diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Con respecto a Alcalá la Real, está pendiente el desarrollo de las primarias, ya que la agrupación local solicitó pedir el aplazamiento a la tercera 'ventana' prevista, en noviembre, y la Comisión de Garantías ha trasladado esta demanda a la ejecutiva regional.