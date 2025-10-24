Millán cree que "el PP no ha abierto ni un cajón desde que llegó a la Junta" y los cribados son "la punta del iceberg"

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha opinado que lo sucedido respecto al protocolo del cribado del cáncer de mama en Andalucía que "creó el PSOE" es "la punta del iceberg" y evidencia que el PP "no ha abierto ni un solo cajón de la Junta de Andalucía desde que llegó al poder".

En declaraciones a los periodistas en Granada, la portavoz de Vox en el Congreso ha censurado que el PP es "seguidista y colaboracionista por acción u omisión de las políticas del Partido Socialista", algo que en Andalucía, ha dicho, se ha "comprobado de la forma más dramática posible" con lo sucedido respecto del protocolo del cribado del cáncer de mama.

Ha incidido en que si bien fue un protocolo "creado por el Partido Socialista" ahora, bajo el Gobierno de Juanma Moreno, se están viendo "los efectos" de ese protocolo y ello evidencia que "el PP no ha abierto ni un solo cajón de la Junta de Andalucía desde que llegó al poder".

"Y no lo ha abierto literalmente, porque los expedientes de diagnóstico se han acumulado durante meses en la Administración sin que se le diera salida y ahora el Partido Popular quiere echarle la culpa al Partido Socialista de que era su protocolo", ha criticado Millán, reprochando al PP que "no lo haya cambiado" ni "tocado absolutamente nada" desde que gobierna en Andalucía

"Las pruebas diagnósticas siguen acumulándose, las listas de espera no afectan únicamente a los diagnósticos, la precariedad de nuestros médicos sigue existiendo y la falta de infraestructuras sanitarias óptimas siguen en el mismo estado que con la época socialista", ha advertido, opinando por tanto que en Andalucía se ha pasado "de casi 40 años de socialismo a 45 años de bipartidismo, que han sido verdaderamente nefastos para el bien común de todos los andaluces".

Las declaraciones de Millán se producen después de que haya trascendido que la Fiscalía andaluza ha incoado diligencias para investigar las denuncias relacionadas con los cribados de cáncer de mama en esta comunidad y de que la Fiscalía de Sevilla haya hecho lo propio respecto a supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+.