La ministra portavoz, sobre una posible crisis de Gobierno: "De rumores de remodelaciones me creo lo justo, o sea, nada"

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este jueves, sobre una posible crisis de gobierno que ejecutara el presidente, Pedro Sánchez, que lleva "muchos años" formando parte de gobiernos, y "de los rumores y comentarios de remodelaciones o no de gobierno me creo lo justo, o sea, nada".

"No porque vaya a haber o no" esa remodelación, sino "porque aquel que dice que sabe, normalmente no sabe nada, y aquellos que callan puede que sepan algo", ha añadido María Jesús Montero en el turno de preguntas de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla.

La ministra portavoz ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha empleado a fondo para acompañar esta crisis" derivada de la pandemia de Covid-19, y ahora "estamos con la perspectiva del nuevo horizonte que nos tiene que permitir el Plan de Recuperación" para "salir de esta situación, no para volver a donde estábamos, sino para caminar más anticipadamente sobre los retos que tenemos previstos", ha añadido.

María Jesús Montero ha defendido que, todos los que tienen "responsabilidades públicas" saben "bien" que "todos los días nuestro cargo está a disposición", y ella y su equipo trabajan "como si fuéramos a quedarnos a vivir" en sus puestos. "Y el día que toque marcharse, daremos las gracias por el inmenso honor que ha sido poder defender los intereses de España desde la posición de cada uno", ha concluido la ministra portavoz.